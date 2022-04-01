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注意！土城15條路9日下周六將停水23小時、影響3802戶

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
配合自來水公司施工，土城這15條路將停水23小時。本報資料照片
配合自來水公司施工，土城這15條路將停水23小時。本報資料照片

為辦理「土城區中央路四段（運校重劃區）1350mm管線工程」，台灣自來水公司第十二區管理處表示，將於4月9日上午9時至4月10日上午8時止，共計達23小時停水，影響3802戶，請民眾預先儲水備用。

新北市水利局表示，本次停水期間會持續管制，以督促台水公司儘速完工復水。停水影響範圍如下：

土城區中興路、中山路、自強街、勝利街、復興街、成功街、自由街、德安街、民安街、金安街、福安街、民權街、大同街、民生街、中央路三段180號至284號雙號側（含184巷、240巷、244巷、262巷)）。

本次停水設有7處臨時供水站：

1.自強街16號前

2.成功街24號前

3.中山路49號前

4.福安街82號前

5.民權街與福安街口

6.中央路3段244巷口

7.中央路3段284號前

停水期間請民眾配合關閉抽水馬達電源，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或引起火災。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知台水公司或新北市政府水利局立即處理。如有任何供水問題或因重大事故需緊急送水請洽免付費專線：1910、第十二區管理處：(02)2996-8961、土城服務所：(02)2265-5172。

停水 水利局

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