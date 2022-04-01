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搭上法國麵包大賽冠軍熱潮 林口區公所推3在地麵包店

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
溜溜貝果店老闆小羅（右二）在美國及上海累積了豐富的學藝經驗，歸國後在林口創業開店。圖／林口區公所提供
溜溜貝果店老闆小羅（右二）在美國及上海累積了豐富的學藝經驗，歸國後在林口創業開店。圖／林口區公所提供

近日於法國舉行的世界麵包大賽中，台灣代表隊首度獲團體冠軍，悄悄的掀起了一股麵包熱潮。新北市林口區公所統整3間在地必訪麵包店，民眾可趁清明連假踩點，品嚐好吃的麵包。

位在林口建成商圈的溜溜貝果店，老闆小羅曾在紐約麵包店Recolte及上海知名麵包店Fascino當麵包師傅學藝，經歷豐富，而在美國學藝的3年多的他每年都與團隊夥伴參加美國的麵包比賽，幾乎次次於不同的麵包種類拿下最佳獎項，於上百個參賽團隊中擠進前十名脫穎而出。

在外學藝完畢後歸國的小羅，在林口落角並自行創業，主推貝果類商品及生吐司，近期也推出了新品羅宋麵包，跟傳統的羅宋麵包比起來採用減糖少油的配分，且幾乎不影響口感，

位在林口市區的Walk in Café成立於2018年，每日限量的甜點也是許多民眾來此必點餐點之一，來自自家法國藍帶甜點師團隊的手作甜點，是獨家品項，其中最熱門是提拉米蘇，濃郁的提拉米蘇內餡搭配基底餅乾，尾韻淡淡的萊姆酒香，吃起來可以感受到豐富的層次感，另外最經典的水果戚風，使用法國及日本進口食材製作，添加季節性的水果，搭配起來清爽不膩口，是網美們必點的品項。

第3間介紹的是武藏野の洋果子麵包店，股東林逸承表示，店內以軟歐麵包為主，比起傳統歐式麵包口感較硬較紮實，結合了歐式跟台式麵包的特色，吃起來也更有口感跟風味，且維持傳統歐式面的少油少糖，吃起來更健康對身體負擔更小。

總經理張哲銘表示，目前最熱門的商品生吐司，採用日本的旭製麵粉提升整體的口感，添加日本進口的煉乳，透過其比水更濃稠又有牛奶成分的透性，增加保濕的作用以及品嘗的風味，北海道的優格可以增添好菌，好吃又健康成為目前最熱賣的商品。

武藏野的產品特色為結合了歐式及台式所製造的軟歐麵包。圖／林口區公所提供
武藏野的產品特色為結合了歐式及台式所製造的軟歐麵包。圖／林口區公所提供
Walk in Café成立於2018年，每日限量的甜點也是許多民眾來此必點餐點之一，其中最熱門是提拉米蘇。圖／林口區公所提供
Walk in Café成立於2018年，每日限量的甜點也是許多民眾來此必點餐點之一，其中最熱門是提拉米蘇。圖／林口區公所提供

麵包 林口 甜點

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