聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市人口數跌破250萬提早發生 3月底人口數249萬445人
台北市人口持續下降，原本預計今年中就會跌破250萬人，但提早在3月來臨，據北市民政局上午初步統計，北市3月底人口數249萬0445人，跌破250萬人。
若人口少於250萬人，除台北市副市長將減少1人，下降的行政區副區長也會減少，另外，除了流失最嚴重的第一選區（士林、北投區）確定議員席次減少1席，第三選區（松山、信義區），若在5月底前人口數沒有回升，也將再少1席。
民政局指出，出北市2月底人口數250萬4597；3月底人口數2490445，跌破250萬。3月分北市人口減少1萬4152人，其中國際淨遷出高達1萬1127人，占淨遷出數78.6%。受疫情影響，不少人因沒有回國遭除籍。民政局指出，國際淨遷出簡單說就是國際遷出和恢復戶籍的加減總數。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言