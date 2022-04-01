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北市人口數跌破250萬提早發生 3月底人口數249萬445人

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市人口持續下降，原本預計今年中就會跌破250萬人，但提早在3月來臨。記者楊正海／攝影
台北市人口持續下降，原本預計今年中就會跌破250萬人，但提早在3月來臨。記者楊正海／攝影

北市人口持續下降，原本預計今年中就會跌破250萬人，但提早在3月來臨，據北市民政局上午初步統計，北市3月底人口數249萬0445人，跌破250萬人。

若人口少於250萬人，除台北市副市長將減少1人，下降的行政區副區長也會減少，另外，除了流失最嚴重的第一選區（士林、北投區）確定議員席次減少1席，第三選區（松山、信義區），若在5月底前人口數沒有回升，也將再少1席。

民政局指出，出北市2月底人口數250萬4597；3月底人口數2490445，跌破250萬。3月分北市人口減少1萬4152人，其中國際淨遷出高達1萬1127人，占淨遷出數78.6%。受疫情影響，不少人因沒有回國遭除籍。民政局指出，國際淨遷出簡單說就是國際遷出和恢復戶籍的加減總數。

北市 疫情 北投

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