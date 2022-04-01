違規廣告去年撕5.7公噸 新北今年最大獎抽iPhone

為維護市容，新北市長年推出「集撕廣益」撕小廣告活動，去年共撕除206萬張、5.7公噸違規小廣告，開罰723件至少86萬元、電信法停話1049件。自2019年起與地政局合作加倍打擊違規小廣告，環保局蒐集事證，地政局可依不動產業管理條例處6到30萬元罰鍰，至今已移案144件。新北市今年再推撕廣告活動，並祭出最大獎iPhone吸引民眾參與。

新北市長年推出「集撕廣益系列活動」邀請民眾協助撕除小廣告及採證，今年系列活動包括「一般活動」及「成就解鎖加碼活動」。一般活動撕小廣告，最大獎可抽可抽iPhone SE及Dyson吹風機，成就解碼活動則累積採證達一定額度，及另外贈AirPod等獎項。

環保局表示，去年「集撕廣益」違規廣告物撕除達人前三名分別頒發感謝狀及獎勵金1萬、8000及5000元禮券，三名達人撕除量約1.4公噸，占全體活動撕除量1/4。去年再度蟬聯第1名撕小廣告達人為永和陳先生，其自2019年起連續3年度奪冠、第2名新莊李小姐連續兩年度獲得第2名、第3名則是汐止區北峰里長陳南海。

經統計去年違規小廣告撕除量約206萬張、5.7公噸，前年338萬張、10.21公噸減少約40%。採證活動去年總計上傳2485筆採證資料、審核通過2125筆及總採證不重複違規號碼共計736支電話號碼。

環保局指出，對於違規張貼小廣告行為人得依廢清法處1200元到6000元罰鍰，另民眾協助採證的違規電話號碼，得依電信法處停話6個月以上處分。去年依廢棄物清理法共開罰723件，依電信法共停話1049件。自2019年起與地政局合作加倍打擊違規小廣告，由環保局蒐集事證後移案予地政局，即可依不動產經紀業管理條例處6到30萬元罰鍰，至今已移案144件。

今年新北市再推「集撕廣益系列活動」，活動包括「一般活動」及「成就解鎖加碼活動」。一般活動撕小廣告，最大獎可抽可抽iPhone SE及Dyson吹風機，成就解碼活動則累積採證達一定額度，及另外贈AirPod等獎項。

去年「集撕廣益系列活動」共超過5千人次參與，今年度除延續歷年撕廣告秤重換贈品及紙本摸彩券，加碼提供54個獎項包含AirPods pro、iPhone SE、Dyson吹風機、福隆雙人住宿劵，及50份百元商品券。

環保局說，今年集撕廣益系列活動的一般活動，只要撕除1公斤違規小廣告即可兌換2包衛生紙，並得1張摸彩券，活動結束後有機會抽中萬元禮券，總金額達3萬元。為鼓勵認真撕除違規小廣告的市民，活動期間撕除量累積前3名的達人可額外獲得1萬、8000及5000元禮券。

另外，民眾拍照採證違規張貼小廣告，只要撕除違規小廣告前，拍攝正面近照、正面遠照、背面及路旁門牌或電桿號 ，並以Google帳號登錄上傳至指定網站： https://reurl.cc/NpdgD9 ，經環保局審核通過，即可得1組線上摸彩序號參加每季抽禮。

4至6月上傳照片，將於7月抽福隆雙人住宿劵、4至9月上傳的照片將於10月抽AirPods Pro、4至11月上傳的照片，將於12月抽出50份百元商品券，還有年度iPhone SE及Dyson吹風機。

成就解碼活動為號召市民上傳不重複小廣告照片，只要所有參與採證的民眾上傳不重複違規電話號碼，累積達100支、200支及500支時，額外增加藍芽防水喇叭、Switch寶可夢遊戲片及AirPod 3個解鎖獎項。