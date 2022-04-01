藍議員「變節」挺民眾黨？王鴻薇秀蔣萬安出席活動照片

未登記參選的國民黨台北市議員陳永德因邀請台北市長柯文哲同台活動引發外界「變節」聯想，民進黨副秘書長林鶴明也說國民黨台北市議會黨團「友柯挺珊」。議員王鴻薇今天說，這樣的認知作戰太噁心也經不起考驗，並還原活動當天，陳永德也有邀請蔣萬安出席活動。

柯文哲日前在信義區吳興地區一場保儀大夫遶境餐會上脫口罩唱歌，外界指活動主辦人陳永德改挺台灣民眾黨，林鶴明更指若議會國民黨團繼續友柯，年底台北市長一定不姓蔣。

王鴻薇在臉書表示，陳永德當天邀請蔣萬安上台，並且公開支持蔣萬安當選台北市長，她也秀出當天蔣萬安和陳永德及當地九位里長在舞台上的照片，指拔樁認知作戰經不起考驗。

王鴻薇說，29日餐會陳永德也邀請了蔣萬安，蔣萬安當天六點半就已經在現場，先和現場民眾一一致意。隨後陳永德以主人身份上場致詞，特別邀請當日爐主，九位吳興地區里長，立委費鴻泰和王鴻薇上舞台。陳永德致詞還特別支持蔣萬安選市長。王鴻薇說，這樣的排場，到底拔什麼樁？倒什麼戈？聽到七連霸的陳永德在舞台上公開挺蔣萬安，民進黨林鶴明是不是要失眠了？還有力氣挑撥離間嗎？

王鴻薇表示，在現場時至少看到國民黨兩位新人參選人滿志剛、陳俞亦，民進黨議員張茂楠還帶著要交棒的女兒也到現場，陳永德是資深議員，很大度地讓不同黨派民代或候選人在現場。任何一個政黨想要製造拔樁，倒戈認知作戰，都太小看了陳永德。

王鴻薇說，柯文哲以市長身分參加地方活動是很正常的事，邀柯文哲就變成支持黃珊珊，那全台北市都變成挺黃珊珊活動了嗎？