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板橋臨洋港最後一晚 現場客人爆滿來吃「最後一餐」
熱炒店是三五好友聚餐的好選擇，而在地板橋人的夜生活，則少不了這間「臨洋港」海鮮熱炒店，業者表示因為租約關係，今日將是最後一天營業，也不會在另尋其他地方重新開業。今天最後一晚，現場客人非常多，晚餐時間仍有不少人排隊等候，業者笑說「大家都來吃最後一餐。」
板橋臨洋港是一間平價熱炒店，雖然價格實惠，食材卻不馬虎，有些老饕喜愛點活魚，做生魚片、魚湯兩吃，冬天蝦蟹鍋也受很多人喜愛。業者表示，這兩天因為不少客人知道要結束營業，紛紛前來用餐，原本凌晨2點就打烊，昨日到凌晨4點才結束，今日也同樣不少客人在等候，業者說會把全部客人都做完。
業者感嘆，臨洋港已經開業20幾年，自己也在這裡工作17年，結束營業心裡非常不捨。此外，這間臨洋港大部分都是熟客來吃，除了板橋在地居民以外，不少人大老遠地跑來吃，熟客還跟業者說要「有始有終」，最後一餐也要吃到。
現場排隊的林姓民眾表示，就住在附近所以三不五時就會來吃，且食物新鮮，自己最愛三杯松阪豬，有時候沒有內用，還會外帶回家吃。另外陳姓民眾則說，因唸附近的大學，三五好友聚會常常在這裡，雖然現在畢業了，但大家若有聚會仍會回來吃。
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