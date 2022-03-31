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新店區公所防災公園收容演練 智慧收容系統首亮相

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新店區公所指出，這次演練首次運用智慧收容系統，使收容民眾能更快速地完成登記報到，提升應變效率；為便利民眾聯繫家人互報平安，此次也增設行動充電站，讓災時聯繫不中斷。圖／新店區公所提供
新店區公所指出，這次演練首次運用智慧收容系統，使收容民眾能更快速地完成登記報到，提升應變效率；為便利民眾聯繫家人互報平安，此次也增設行動充電站，讓災時聯繫不中斷。圖／新店區公所提供

近來地震相對頻繁，新店區公所昨在新店太平運動公園辦理「111年新店區防災公園開設收容演練」，模擬發生芮氏規模6級強烈地震後的因應策略，過程中還首次運用智慧收容系統，方便民眾快速完成登記報到。

新店區公所說明，演練模擬災害發生後，區公所立即成立災害應變中心，並由區長朱思戎擔任指揮官下達指令，進行防汛搶險及災民疏散避難工作，演練內容包括防災公園避難收容所開設作業、災民疏散撤離避難、災民登記安置、物資發放運補作業、宗教心靈撫慰、緊急傷病救護及後送等情境，並展示防災公園設施能量。

新店區公所指出，這次演練首次運用智慧收容系統，使收容民眾能更快速地完成登記報到，提升應變效率；為便利民眾聯繫家人互報平安，此次也增設行動充電站，讓災時聯繫不中斷。

另外，因應區內不同國籍和族群移民逐漸增加，區公所也建置多元語言人才名冊，演練當天更連結轄內新住民關懷服務站安排通譯志工進駐，擔任收容民眾和工作人員的溝通橋樑，降低語言不通民眾的焦慮。演練全程，也不忘落實防疫相關措施。

新店區公所表示，這次演練結合轄區內防災企業、志願團體、社區發展協會志工等16個單位共120人參與。朱思戎也說，政府能量有限，民間力量無限，演練納入裕隆企業防災車、白金花園酒店捐贈物資和康宜庭生活藥局藥師進駐等能量，透過整合性的演練規劃，來落實防災公園收容準備工作，未來期盼有更多的民間團體投入防災工作。

近來地震相對頻繁，新店區公所昨在新店太平運動公園辦理「111年新店區防災公園開設收容演練」，演練內容包括防災公園避難收容所開設作業、災民疏散撤離避難、災民登記安置、物資發放運補作業、宗教心靈撫慰、緊急傷病救護及後送等情境。圖／新店區公所提供
近來地震相對頻繁，新店區公所昨在新店太平運動公園辦理「111年新店區防災公園開設收容演練」，演練內容包括防災公園避難收容所開設作業、災民疏散撤離避難、災民登記安置、物資發放運補作業、宗教心靈撫慰、緊急傷病救護及後送等情境。圖／新店區公所提供
近來地震相對頻繁，新店區公所昨在新店太平運動公園辦理「111年新店區防災公園開設收容演練」，演練內容包括防災公園避難收容所開設作業、災民疏散撤離避難、災民登記安置、物資發放運補作業、宗教心靈撫慰、緊急傷病救護及後送等情境。圖／新店區公所提供
近來地震相對頻繁，新店區公所昨在新店太平運動公園辦理「111年新店區防災公園開設收容演練」，演練內容包括防災公園避難收容所開設作業、災民疏散撤離避難、災民登記安置、物資發放運補作業、宗教心靈撫慰、緊急傷病救護及後送等情境。圖／新店區公所提供

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