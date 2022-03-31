2022新北紀錄片奬入圍名單揭曉 導演競相角逐拍攝基金

2022新北市紀錄片奬今日公布初選入圍名單，今年是首度與財團法人看見．齊柏林基金會合作，增設「齊柏林環境紀錄獎」，總收件數共計84件，同時報名「齊柏林環境紀錄獎」者共計35件，入選題材包括探討台灣環境、生態議題、性別、政治、社會現況、生命、家庭關係、原住民文化等議題，內容廣泛多元，27部入圍影片將於4月21、22日公開提案，最後決審將選出前3名，分別頒發10、8、6萬元奬金

新北市紀錄片獎邁入第12年，市府以建構新北市成為紀錄片友善城市為目標，以專業為思考，與台灣紀錄片工作者緊密結合，競賽比照國際紀錄片提案模式辦理，不限題材，加上拍攝基金和技術輔導雙管齊下，讓新北市紀錄片獎成為國內外紀錄片工作者爭取拍攝資金、首選送件的獎項。

今年入圍參賽者中，不乏參與過歷屆新北市紀錄奬提案並獲奬的識途老馬報名，像是以「紅毯另一端」獲新北市紀錄片奬2013年優選的導演徐靖倫；以「幸福無公式」獲2017年第3名的導演黃開璟；2019年優選得主「屠龍冒險」導演陳蔚慈及2020年以「寍」獲首獎的導演陳韋杰等，都持續在紀實影像的創作道路上前進，也將再次於新北市紀錄片獎的舞台上同台提案。

新北市政府新聞局長張愛晶表示，雖新冠肺炎疫情仍持續延燒，使得今年報名件總數較去年下降，但依舊不減參賽導演們的熱情，報名期間便有多位導演來電詢問參賽辦法，參賽的影片也都是十分精彩，競爭激烈，恭喜所有入圍的影片企畫。

新聞局表示，本次初審評審團陣容堅強，邀請曾獲金馬獎最佳紀錄片殊榮的導演蘇哲賢、黃亞歷，曾擔任金馬獎紀錄片類初選評審的導演吳秀菁及曾兩度獲得新北市紀錄片獎前3名的導演陳志漢、周文欽共同評審出今年入圍的作品。

新聞局指出，評審一致認為，今年報名的拍攝企劃視角多元，兼具廣度、深度，每部片都值得期待後續的發展。周文欽表示，今年增設「齊柏林環境紀錄獎」，著實增加更多環境議題的投稿影片，切入的觀點也更加多元，還需要克服環境天候及預算設備的困難，是完成紀錄片創作的一大挑戰。蘇哲賢指出，本屆報名有不少新銳的影像工作者，有數件作品的提案格局開闊，關心到全球性的議題，很期待透過新北市紀錄片獎能協助導演，孕育出傑出的紀錄片創作。

新聞局表示，這27部入圍影片將於4月21、22兩日於國家電影及視聽文化中心大影格進行公開提案，入選作品團隊需至現場提案簡報，接受評審提問與答詢，從中選出「新北市紀錄片獎」12部優選影片及「齊柏林環境紀錄獎」1部優選影片企畫案，每部提供各1萬美元的拍攝奬金及監製工作坊的實質協助，由專業紀錄片製片或導演指導，直至完成作品。最後決審將選出前3名，分別頒發10萬元、8萬元、6萬元奬金。