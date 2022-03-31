北市擬禁修繕既存違建 房產業者：恐影響租賃市場

台北市前市長陳水扁曾訂定1994年12月31日前的「既存違建」得拍照列管，暫免查報拆除，目前共有50169件既存違建。北市建管處將研議逐步清理既存違建，朝不得修繕既存違建方向修法，否則優先提報拆除。民眾指出，禁修繕卻不拆讓違建受損反而有公安疑慮；房地產業者說，未來頂加便宜的房屋就會減少，影響租賃市場；議員認為項政策有助抑制炒房行為。

建管處說，為避免民眾混淆違章建築的合法性，日後將研議修法，要求建物買賣登記時，於土地參考資訊檔上登錄違建相關資訊；另外有關1994年12月31日以前之「既存違建」，倘若有修繕行為或影響公共安全之虞，市府將隨時拆除，不再受既存違建條款限制。

建管處指出，1994年以前的既存違建目前是拍照列管，民眾可以進行適度修繕，讓既存違建達到堪用的狀況，現在修法就是把既存違建可以修繕的規定刪除，未來民眾就不得修繕既存違建，若有修繕行為就會優先查報拆除，不能讓既存違建繼續存在。

北市林先生居住的社區正好是20多年以上的中古屋，可見許多陽台外推、鐵窗外架的違建，而且許多住戶根本沒有在修繕違建，要求不能修繕確實有助於減少違建，但幫助很有限，因為很多人就是架了之後就不管，就長期忽視安全，也沒再檢查支架、遮陽板是否穩固，也有很多新買家承接了之後，也沒有再花錢拆除，就這樣繼續使用下去。

同樣是住在北市的張小姐說，違規外推經年累月的風吹雨打日曬之下，很有安全疑慮，卻都缺乏檢查。北市府現在僅禁止修繕，卻不敢拆，也別無他法，應該要求有違建存在的社區進行定期健檢，才能真的保護民眾安全。

住商不動產經理徐佳馨指出，既存違建若無法修繕，會直接讓頂加漏雨損壞，無法整理，在買賣市場上頂加就會毫無價值；另一方面影響較大的是租賃市場，頂加提供了低價居住空間，如果沒有違建，北漂者恐怕得住在品質更差的低價房屋內，或以更貴價格租屋。短期內會造成市場混亂，但長期而言，北市就不會有違建或在買賣房屋出現納入頂加違建產生價格認定的問題。

議員游淑慧說，市府執法態度拿出來後，投資客就會去思考購買頂加可能會被拆除，就不會助長炒房行為；陳怡君認為，違建本就該處理，可是既存違建若無影響公安，不用找弱勢者麻煩，否則住頂加的人因為無法修繕只能任憑房屋漏水。