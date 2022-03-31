加倍券使用4月30日止 新北：逾億元未核銷
新北市政府經發局表示，加倍券使用期限倒數1個月，仍有新台幣逾億元未核銷，提醒民眾要趕在4月30日前使用，為體恤商家工作忙碌，市府將延長兌換期限至6月30日止。
經發局發布新聞稿指出，新北市配合振興五倍券及鼓勵民眾將消費留在新北，去年10月推出小面額的「新北加倍券」等活動，共兌換5億5000萬元，目前核銷了4億4000萬元，未核銷金額約1億1000萬元。
經發局表示，民眾使用新北加倍券期限至4月30日止；另為體恤商家工作忙碌，特地延長兌換期限至6月30日止，請店家安心收取。
經發局表示，為鼓勵民眾使用加倍券及促進消費，部分觀光工廠於清明及兒童節連假推出系列兒童節優惠活動，包括卡滋爆米花觀光工廠樂園，凡成功完成線上購票入場，12歲以下兒童除了可免費入場外，當天還贈送一份精美入園禮。
吳福洋襪子故事館，參加百年手搖針織DIY課程，贈送童襪一雙；阮的肉干產業概念館，12歲以下的兒童於4月2日至3日，憑證件喊出通關密語「新北童樂」即享旅行包肉干買一送一優惠。
經發局強調，除了指定市場、夜市可以使用加倍券外，包含商圈、觀光工廠、旅宿、一般商業、四大超商等超過1萬6000家張貼識別貼紙的商店，都歡迎民眾加緊持加倍券消費。
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