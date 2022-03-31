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垃圾堆滿自家 北市環保局嘆私領域難介入

中央社 / 台北31日電

北市一間垃圾滿到陽台的住宅照片掀起熱議，但這種雜物垃圾堆滿屋子的情況，環保局今天指出，因為是私人住宅、沒有外溢造成公共環境汙染，難以依法處理。

網友在臉書社團「爆廢公社」PO出一張公寓照片，垃圾雜物從屋內一路堆到屋外，幾乎快滿出陽台，網友紛紛留言鄰居很倒楣，還有網友指出這間屋子位於北市中山區濱江市場附近，市價約新台幣2000萬。

台北市環保局環境清潔管理科長黃寬助坦言，因為是私人住宅，屋主在私領域內堆置垃圾，沒有掉落到戶外造成環境或路面汙染，就難以用廢棄物清理法處理。

環保局表示，即便垃圾外溢到公共區域造成髒亂，也很難舉證，只能派員在周邊加強巡邏與清掃。這種在私領域屯物的狀況，市府還在研議處理方法。

黃寬助指出，若是在公共空間屯物，會由區長邀集各局處會勘，結合建管、消防、警察、環保、衛生等，個案討論如何協助，若建管處認為有違公寓大廈管理條例，會貼公告請行為人處理，之後才是環保局介入。

北市建築管理工程處發言人鄭大川表示，依公寓大廈管理條例規定，住戶不得私設通路、防火間隔、防火巷弄、開放空間、退縮空地、樓梯間、共同走廊、防空避難設備等處所堆置雜物、設置柵欄、門扇或營業使用，或違規設廣告物、私設路障及停車位侵占巷道妨礙出入。

他指出，經制止而不遵從，可依公寓大廈管理條例規定，最高處屋主20萬元罰鍰，並可連續處罰。至於屋內堆雜物部分，應屬私權，不適用條例規定。

社會局則表示，此案的確位於濱江市場附近，區公所今天才收到這案檢舉，目前還在確認屋內居住人的狀況。

北市 爆廢公社 廢棄物

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