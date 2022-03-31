快訊

挖壕溝卻感染輻射 俄軍緊急撤離車諾比核電廠

桃園4校再爆確診個案 中原大學全校停課10天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

役期延長搶入伍恐大塞車？ 兵役局：北市爭取名額最多

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市議會民政部門質詢。記者楊正海／攝影
台北市議會民政部門質詢。記者楊正海／攝影

因傳出役期將延長為1年，造成役男及其家屬大為恐慌，紛紛詢問是否能提早入伍。台北市議員陳慈慧下午在議員質詢指出，去年因疫情影響，役男入伍延至今年，若碰上今年入伍人數增加，恐造成「大塞車」，希望北市兵役局向中央爭取更多入伍名額。兵役局長傅永茂表示，北市入伍應不至於「塞車」，北市爭取入伍的名額，相較各縣市，應該最多。

陳慈慧說，社會局有急難救助金，原本是服兵役造成家庭經濟受影響，可以申請，但未來若等待入伍時間增加，待役時很難找到合適的工作，是否也可以放寬，讓待役的後役男可去申請？

對此，社會局長周榆修指出，待役中只要有證明，也可以申請。社會局表示，只要經過區公所判定符合待役，就可以申請，2個月最高可領到6千元。

陳慈慧說，傳出役期延長1年，雖然還沒確定，但應屆畢業的役男開始緊張想要先入伍，北市去年役男約1.2萬人，但全年入伍是8472人，真正入伍的比較少，今年入伍勢必會塞車，很多役男等待服役要半年，期間不適合找工作，無法做人生規畫，甚至有些是中低收入戶，要負擔家庭經濟，希望北市兵役局能向中央爭取更多名額。對此，傅永茂說，這幾年都在爭取，最近7年來，台北市向中央爭取的名額，都多過其他縣市，他可以保證。

北市 役男 兵役

延伸閱讀

北市本土+8！政大、星聚點、霞海城隍廟都有足跡

第一果菜批發中繼市場漏水 北市：4/1改善完成

兵役延長 邱國正：一定給大眾能接受理由 適度調整役期

北市商辦空置率低 租金衝高

相關新聞

役期延長搶入伍恐大塞車？ 兵役局：北市爭取名額最多

因傳出役期將延長為1年，造成役男及其家屬大為恐慌，紛紛詢問是否能提早入伍。台北市議員陳慈慧下午在議員質詢指出，去年因疫情...

公車播2年前黃瀞瑩影片 議員爆：1月已檢舉、市府稱無不中立

民眾黨屢遭質疑寄生市府，北市議員簡舒培今天在議會民政部門再度質疑，大台北公車播放民眾黨參選人黃瀞瑩的「公車上下車刷卡」宣...

大巨蛋國賠恐22億、權利金無影 秘書長保證：定有權利金

台北市長柯文哲任期僅剩九個月不到，大巨蛋爭議持續，台北市議員許淑華質疑，目前遠雄向市府共國賠求償21億851萬6272元...

新店區公所防災公園收容演練 智慧收容系統首亮相

近來地震相對頻繁，新店區公所昨在新店太平運動公園辦理「111年新店區防災公園開設收容演練」，模擬發生芮氏規模6級強烈地震...

2022新北紀錄片奬入圍名單揭曉 導演競相角逐拍攝基金

2022新北市紀錄片奬今日公布初選入圍名單，今年是首度與財團法人看見．齊柏林基金會合作，增設「齊柏林環境紀錄獎」，總收件...

北市擬禁修繕既存違建 房產業者：恐影響租賃市場

台北市前市長陳水扁曾訂定1994年12月31日前的「既存違建」得拍照列管，暫免查報拆除，目前共有50169件既存違建。北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。