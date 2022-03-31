役期延長搶入伍恐大塞車？ 兵役局：北市爭取名額最多

因傳出役期將延長為1年，造成役男及其家屬大為恐慌，紛紛詢問是否能提早入伍。台北市議員陳慈慧下午在議員質詢指出，去年因疫情影響，役男入伍延至今年，若碰上今年入伍人數增加，恐造成「大塞車」，希望北市兵役局向中央爭取更多入伍名額。兵役局長傅永茂表示，北市入伍應不至於「塞車」，北市爭取入伍的名額，相較各縣市，應該最多。

陳慈慧說，社會局有急難救助金，原本是服兵役造成家庭經濟受影響，可以申請，但未來若等待入伍時間增加，待役時很難找到合適的工作，是否也可以放寬，讓待役的後役男可去申請？

對此，社會局長周榆修指出，待役中只要有證明，也可以申請。社會局表示，只要經過區公所判定符合待役，就可以申請，2個月最高可領到6千元。

陳慈慧說，傳出役期延長1年，雖然還沒確定，但應屆畢業的役男開始緊張想要先入伍，北市去年役男約1.2萬人，但全年入伍是8472人，真正入伍的比較少，今年入伍勢必會塞車，很多役男等待服役要半年，期間不適合找工作，無法做人生規畫，甚至有些是中低收入戶，要負擔家庭經濟，希望北市兵役局能向中央爭取更多名額。對此，傅永茂說，這幾年都在爭取，最近7年來，台北市向中央爭取的名額，都多過其他縣市，他可以保證。