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汐科站橋下閒置空間髒亂 擬規劃停車場

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區的汐科火車站橋下拱型空間環境髒亂，地方要求整頓規劃汽機車停車場，紓解停車問題。圖／觀天下有線電視提供
汐止區的汐科火車站橋下拱型空間環境髒亂，地方要求整頓規劃汽機車停車場，紓解停車問題。圖／觀天下有線電視提供

汐止區的汐科火車站，每天搭車的人多，橋下拱型空間環境髒亂，所以，今(31)日立委沈發惠服務處、賴品妤服務處及新北市議員張錦豪就邀請了台鐵、市府等相關單位人員現場會勘，要求整頓規劃汽機車停車場，紓解停車問題。

汐科火車站橋下，有一整排的橋下拱型空間，目前有不少民眾停放機車，再去搭火車，只是滿地黃土、石頭，煙蒂、垃圾也不少，空間閒置沒有管理，環境髒亂，也讓鄰近的里長們很困擾，所以，一直都希望台鐵能夠將這裡進行整頓開放停車。

智慧里長黃智明說，因為里內宏國大鎮前的停車場改建後，現在汽車、機車都沒地方停，而這個案子其實在兩年前就會勘爭取，真的是好事多磨，終於有結果，要做為停車場。大同里長黃翠華強調，這附近最缺乏的就是停車位，長期以來也一直跟台鐵反應陳情，希望鐵路橋下空下來的空地能善加利用，讓附近的里民或是到汐科站搭車的人，能夠有足夠的地方停放汽、機車。

新北市議員張錦豪指出，汐科火車站橋下空間因為長期閒置，環境髒亂，也有一些汽機車停放，因為都沒有人管理，所以，之前就建議應該朝多功能使用，變更為停車空間，所以，今天會勘就是要解決將閒置的場域，整理後能夠開放停車、有秩序的管理。

張錦豪表示，得標廠商會跟市府交通局、城鄉局做送案申請，預計再過半年後，橋下就能成為一個多功能的停車空間，預計機車格會有二、三百個，至於汽車格大概會增加46個，紓解汐科站周邊的停車問題。

汐科站橋下申請變更多目標作停車場使用項目，依新北市都市計畫公共設施用地多目標使用110年10月審查結論，符合都市計畫公共設施預定多目標相關法規規定，會勘後會請申請者，儘速提交相關補充資料至新北市政府交通局、城鄉發展局進行審核，另審核期間，請交通局與城鄉局提供協助該用地停車場設置、動線、圖面配置及相關資料供申請者參考辦理，並於1個月內完成多目標審查與停車場證使用的核定，完成停車場設置提供民眾使用，解決停車問題。

停車場 火車站

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