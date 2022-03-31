一起抗疫 瑞芳保安宮籲民眾門口參拜

隨著新冠肺炎本土疫情升溫，目前正值宮廟進香高峰期，信徒都會到各廟宇參拜，瑞芳大寮保安宮就呼籲民眾來到宮廟，盡量在門口參拜即可，避免進到廟內增加接觸的機會，希望民眾共體時艱，一起抗疫。

隨著清明節即將到來還有正值進香的高峰期，疫情似乎有升溫的趨勢，廟方在防疫工作上更是不敢懈怠，瑞芳大寮的保安宮目前的防疫措施，除了加強環境清消，就是呼籲民眾來到廟裡參拜，盡量在門口就好，非必要勿進入到廟內。

保安宮主委顏東盛說，雖然目前疫情有升溫趨勢，但目前大寮保安宮的老人共餐還是正常舉行，不過往年這時候進香的民眾特別多，也因此都會貼心提醒盡量避免到廟內參拜，在門口參拜心意一樣不減。

清明連假馬上就要到了，因為疫情升溫的關係，新北市政府有宗教團體的防疫指引，因為現在正值進香的高峰期，信徒很多都會到廟宇參拜，所以也是要配合政府防疫政策，落實實名制，量測體溫和酒精消毒，大家共體時艱，一起努力防疫。