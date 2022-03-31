自來水管延伸動工 瑞芳大寮路用水可解決

瑞芳區大寮路上天橋頭附近約有十幾戶居民，因為山泉水逐漸乾枯，影響到民眾用水，因此新北市議員林裔綺協助爭取接管自來水管線延伸，目前正在施工中，今(31)日市議員林裔綺就到現場關心施工進度，預計下星期就可以完工。

水泥車進場進行灌漿作業，瑞芳區大寮路自來水延管工程目前正在施工當中，主要是因為這裡的居民這幾年有一個共同擔心的問題，就是將來可能無水可用，因此地方也積極向政府爭取自來水延管經費補助，完工後估計可讓十幾戶居民受惠。

上天里長林瑞明就說，大寮路這裡的自來水管線從一年多前就開始爭取，感謝地方民意代表協助爭取經費補助，更感謝延管工程所經過的私人土地地主無償提供使用，雖然施工可能要短暫造成不便，但也會配合工程，一旦施工完成，就不必擔心將來無水可用了。

當地居民也紛紛稱讚施工效率很好，預計下星期就可以完工。

市議員林裔綺也說，自來水現在是民生基本需求，不過還是有許多地方無自來水可用，因此也逐步爭取自來水延管，讓民眾都有水可用。