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清明掃墓顧防疫 淡水聖賢祠人流管制

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
淡水聖賢祠納骨塔進行防疫措施，人流上限是120位，另外舊塔的部份是50人，公所會發放號碼牌來進行管制。圖／紅樹林有線電視提供
淡水聖賢祠納骨塔進行防疫措施，人流上限是120位，另外舊塔的部份是50人，公所會發放號碼牌來進行管制。圖／紅樹林有線電視提供

淡水區聖賢祠從上星期開始，就湧入許多掃墓祭祖的民眾與人車，因本土疫情有升高，因此淡水區公所對於聖賢祠納骨塔進行防疫措施，人流上限是120位，另外舊塔的部份是50人，公所會發放號碼牌來進行管制。

淡水區公所主祕徐天平表示，除了民眾來到公有納骨塔或是聖賢祠，都必需戴好口罩，遵守實名制量體溫等基本的防疫工作，另外進到塔內都會進行人數總量管制，聖賢祠上限是120位，另外舊塔的部份是50人，公所會發放號碼牌來進行管制。

另外新北市民政局清明祭祖除了鼓勵線上追思，各大墓區及納骨塔設有服務站、接駁車路線，提供諮詢、救護、掃墓工具借用及紙錢集中焚燒專用袋。各納骨塔並搭設戶外祭祀空間，鼓勵民眾戶外祭拜，進入納骨塔須配合量體溫、實聯制、不久留，並注意與他人保持室內1.5公尺、室外1公尺的距離等相關防疫措施。

淡水 疫情

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