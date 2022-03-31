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以「艾」傳愛 三芝長輩做草仔粿宣傳防暴

觀天下 / 記者廖品涵／三芝報導
三芝區公所舉辦以「艾」傳愛紫絲帶防暴宣導，長輩做草仔粿，以象徵愛與和平，防止暴力的目的。圖／紅樹林有線電視提供
三芝區公所舉辦以「艾」傳愛紫絲帶防暴宣導，長輩做草仔粿，以象徵愛與和平，防止暴力的目的。圖／紅樹林有線電視提供

清明節即將到來，傳統的習俗都會在清明節準備草仔粿祭拜祖先，為了要防暴力宣導，三芝區公所舉辦以「艾」傳愛紫絲帶防暴宣導，藉由長輩開心的聚在一起做草仔粿，達到愛與和平，防止暴力的目的。

新庄里長林文章說，做草仔粿很需要人力，大家在清明節一起做粿，開心的相聚在一起，合力完成要祭祖的草仔粿，說說笑笑都很開心，為社區、街坊創造和諧，一起防止暴力。

除了做草仔粿，活動中心裡，也會帶著長輩們一起跳舞做運動，希望透過大家一起愉悅的活動，創造社會的祥和，而三芝區長也來到活動現場擔任防暴的和平大使，將防止暴力的觀念帶給大家。

三芝區長王立文指出，防止暴力的最高精神展現應該是要促進愛與和平，希望長輩們日常就可以透過社區的課程或是活動讓身心愉悅，彼此互相關心照顧，讓暴力遠離生活圈，也為社會創造更多的愛與祥和。

清明節

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