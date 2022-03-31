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板橋放送所修復工程將完工 成新北古蹟OT首例

中央社 / 新北31日電

新北市定古蹟板橋放送所修復工程將完工，市府文化局今天上午與當代傳奇文化藝術基金會舉行OT簽約記者會，未來將由當代傳奇進駐，營運期間15年，成新北市古蹟OT首例。

新北市政府文化局今天發布新聞稿表示，新北市副市長謝政達與當代傳奇董事長上午共同出席OT簽約記者會，象徵古蹟修復後於虎年迎向活化新階段。

謝政達指出，市定古蹟台北放送局板橋放送所過去曾是日治時期的廣播設施，建築造型以強調水平線條與弧線設計的現代主義初期風格取勝，民國104年指定為市定古蹟。

謝政達表示，市府斥資新台幣6600萬元經費進行修復，古蹟本體修復工程預計今年8月完工，後續將採OT方式委由當代傳奇文化藝術基金會營運，古蹟園區預計明年6月全區開放。

文化局長龔雅雯在新聞稿中表示，板橋放送所未來將成為數位科技與表演藝術的放送基地，園區規劃光影數位劇場、心靈生活花園、親子數位藝文教育中心、板橋圖書屋、親子餐坊、舞者Cafe等，造就新北市古蹟活化再利用新亮點。

OT（Operate-Transfer）意即由政府投資新建完成後，委託民間機構營運；營運期間屆滿後，營運權歸還政府。

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