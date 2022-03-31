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北大國小旁設公車調度場案惹議 新北市府退件

中央社 / 新北31日電

台北客運在三峽北大國小旁設公車調度場申請案，引發反對聲浪。新北市交通局今天表示，已退回申請案，在未改善學童通行安全前，不同意設調度場；北大國小校門前也禁公車進出。

新北市長侯友宜今天視察捷運三鶯線車站設施等工程時，一群家長與社區民眾持海報、布條在捷運工地前喊口號，抗議並反對在北大國小的校園周邊設公車調度場，建議另覓適合的地點。

陳情抗議民眾表示，自己家園自己顧，並要守護住學童安全，他們不是反對設置公車調度場，而是希望公車調度站要遠離校園，避免危害學生安全。

抗議過程中，捷運工程人員一度希望民眾取下抗議布條。新北市政府交通局運輸管理科長林詩欽與陳情民眾溝通表示，公車調度站申設案28日召開說明會時已傾聽社區居民意見，客運公司的申請案已先退件，等有更妥適的方案再送交通局審查。

新北市交通局今天發布新聞稿指出，三峽區北大國小周邊的國成街已是通學巷，不可能開放公車行駛，有時段性禁止車輛進入管制，通學巷相關標誌、標線設施完整。

新聞稿中，新北市交通局副局長林麗珠表示，未來調度場站的出入口不同意設在國成街，台北客運也承諾基地退縮2公尺做為人行道；交通局將在國成街靠北大國小另一側再增設標線型人行道，擴大國成街、學成路口行人停等空間，並持續檢視車流狀況，評估調整路口號誌，提升學童通行安全。

交通局指出，民眾關心調度場站空污、噪音問題，會要求台北客運說明公車服務與配套措施，多方蒐集意見以修改規劃書；在召開第2次說明會前，不會核准調度站申請。交通局也將依法審查場站的設置。

台北客運總經理李建文今天下午接受中央社記者電訪表示，台北客運承諾不會在國成街設置出入口，且會針對居民有疑慮的環保、噪音問題研擬配套措施，同時將先施做基地退縮2公尺做為人行道，表達對社區的誠意與承諾。

李建文指出，三峽北大地區現有3個公車場站，配置270部公車，行駛36條路線，因社區居民陸續增加，要求增闢新的路線，現有的學成路場站租約到期日已經「箭在弦上」，未來將引進電動公車也需要更多的停車空間。

對於規劃案若不通過是否會影響、減少公車班次或部分路線停止營運，李建文表示，現階段全力與社區居民溝通，配合市府交通局要求改善相關意見，也會出席必要說明會爭取認同，化解居民疑慮後，再度向交通局提出申請，請鄉親支持並鼓勵公共運輸。

公車 人行道 侯友宜

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