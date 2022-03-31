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公車播2年前黃瀞瑩影片 議員爆：1月已檢舉、市府稱無不中立

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
議員簡舒培說，民眾今年1月25日就檢舉，公運處當時還回覆無不中立，3月29日再被檢舉才認不妥下架，兩套標準、荒不荒唐？。圖／引用自網路
議員簡舒培說，民眾今年1月25日就檢舉，公運處當時還回覆無不中立，3月29日再被檢舉才認不妥下架，兩套標準、荒不荒唐？。圖／引用自網路

民眾黨屢遭質疑寄生市府，北市議員簡舒培今天在議會民政部門再度質疑，大台北公車播放民眾黨參選人黃瀞瑩的「公車上下車刷卡」宣傳影片，此政策宣導已在2019年底結束，公車竟2022年還拿出來播；甚至民眾今年1月25日就檢舉，公運處當時還回覆無不中立，3月29日再被檢舉才認不妥下架，兩套標準、荒不荒唐？公運處回應，後續檢討宣傳影片的下架時間規範。

民眾黨士林北投參選人學姊黃瀞瑩，先前就遭議員王浩等人質疑，過去擔任市府副發言人的「宣傳人形立牌」仍被聯合醫院拿出來宣導，這次又被質疑，公車上也有學姊宣導交通的輪播影片，再度遭質疑寄生市府。

簡舒培今天在民政部門質詢拿出民眾1月25日檢舉函文，有一位民眾1月25日就向北市府檢舉恐違行政中立，但民眾反映非常多次，北市公運處卻都沒有處理，1月27日公運處還回覆民眾稱，影片是由媒體事務組拍攝，本宣傳影片無違反行政中立之虞。

議員說，結果民眾3月29日又再檢舉一次，公運處則將影片下架，議員質疑，北市府1月27日及3月29日怎麼兩套標準？太荒唐了吧！質疑民眾多次檢舉不處理，市府局處是否違反行政中立或包庇，要求人事處介入調查。

北市公運處長常華珍表示，絕沒偏袒任何參選人，她的確是3月29日才知道，因各方覺得有疑慮，所以才公文要求全面下架。

議員也問北市人事處長張建智，公車播放特定參選人拍的影片，是否不妥？人事處表示，他有關注到，如果有檢舉案子才會處理，也有行文給各機關人事單位。不過此影片是黃瀞瑩之前拍的影片，公運處已經將其下架。議員追問適不適當？處長說，有一點討論的空間。

簡舒培質疑，以議員要公車廣告宣傳，一輛車一面最貴一個月八千元，不含張貼費，但黃瀞瑩影片在車內一直跑，賺多少廣告費？這樣沒有圖利，這樣沒有行政不中立？對此，常華珍說，目前車內沒有收廣告費，都是公益宣導，簡舒培說，這更特別，因為連買都買不到，不是讓人占盡便宜。

常華珍表示，當時刊登的時候，因為沒有一個下架的時間規範，後續會檢討，議員再轟，影片是為了宣導上下車刷卡政策，但政策活動從2019年7月1日到11月30日，結果活動抽獎已經結束，公運處政策已經結束，影片一直播到2022年3月，還一直宣傳，荒不荒謬。公運處宣傳時間2019年8月1日至12月31日，公車卻一直播，要不要去調查一下？

簡舒培 黃瀞瑩 北市 民眾黨

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