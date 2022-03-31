大巨蛋國賠恐22億、權利金無影 秘書長保證：定有權利金

台北市長柯文哲任期僅剩九個月不到，大巨蛋爭議持續，台北市議員許淑華質疑，目前遠雄向市府共國賠求償21億851萬6272元；但市府訴訟費已花1676萬公帑，大巨蛋持續卡蛋，甚至重新議約毫無進度，恐無權利金，對此，秘書長陳志銘保證，「一定會有權利金，不可能零權利金，但沒有絕對多少錢，會雙方協商」。

台北市議會民政部門質詢，議員許淑華質疑，遠雄因停工，申請國賠求償18億元2405萬2770元；因停工維護成本增加，申請國賠求償6546萬3502元；因減少室內空間做為公共設施求償2億1900萬，共求償21億851萬6272元。

另外，市府因訴訟仲裁也已花費上千萬，包括體育局律師費已經花409萬5000、仲裁費987萬3999元；都發局279萬8000元；合計北市府已經花費1676萬6999元。

許淑華質疑，柯文哲卡蛋多年，爭議都依舊，但柯文哲的權利金最新說法，竟說「遠雄沒有義務配合大巨蛋超額利潤」，甚至遠雄申請國賠金額，最後也恐是全民買單。

對於權利金重新議約，秘書長陳志銘回應，市長柯文哲日前講的是舊契約，舊契約的確沒有這一條，但依重新議約，「我保證一定會有權利金，不可能零權利金」。目前進度遠雄財務計畫書111年才送進來，正在算財務計畫書，不可能零權利金，超額利潤，權利金兩個條件都要有。

至於遠雄國賠求償21億多元，法務局長袁秀慧表示，先前停工訴訟，行政法院北市府已經全勝，高等法院已經定案，至於遠雄求償的國賠訴訟，儘管有討論空間，但國賠也不會有22億元這個高，但不敢說沒有求償空間。

由於官員說不敢說沒有求償空間，議員轟，那不就是全民買單？袁秀慧說，訴訟之後的費用，若市政府要繳，當然是市政府要出。

許淑華說，柯文哲任內大巨蛋持續卡蛋，但爭議都未解，包括要求減少容留人數，至今沒變容留設有59833人；要求附屬設施量體減少，至今沒變，五棟也接近完工；要求停建光復南路引道、避難層設在地下層、零權利金、要求解決鈦板光害問題，至今也都沒有解決。

甚至議員質疑，北市府重新議約進度，從副市長黃珊珊曾說與遠雄重新議約，2021年9月要處理好權利金，延到去年底，現在又變成延到今年底。陳志銘保證，「一定會有權利金，不可能零權利金。」但沒有絕對多少錢，會雙方協商。