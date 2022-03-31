兒童節帶小孩玩 鶯歌陶博館周六看表演拿禮物

下周一就是兒童節，為創造兒童節連假美好親子時光，新北市鶯歌陶瓷博物館邀請劇團「頑書趣工作室」於4月2日、3日，每天下午4點在陶博館B1戶外大階梯廣場演出「再次飛翔」兒童劇，與演員互動的觀眾就有機會獲得「福虎素坯彩繪包」1組，歡讓小朋友度過開心兒童節。

另外，陶博館兒童體驗室從4月1日至5日，推出兒童節限定「小星球玩童玩」，小朋友從立體、平面各角度，發揮想像力捏塑輕質土DIY作品，完成後不需經過窯燒，當天就能帶回家。

陶博館長張啟文表示，陶博館提供民眾多樣化休閒體驗，兒童節連假期間，陶博館安排兒童戲劇「再次飛翔」，以真人和戲偶演出，將頑書趣最擅長的趣味互動情境，搭配卡通逗笑風格，為親子打造生動的舞台體驗。

劇中一隻受傷小鳥墜落在忙碌城市，孤單無助之時，受到善良主角小可貼心陪伴及醫生細心照顧，小鳥學會勇敢面對傷痛，養足力氣再次飛翔回到天空。故事鋪陳喚起小朋友關心身邊人事物的心，拉近在城市中繁忙的人們之間的距離，啟發大家以樂觀的心境，面對每一次的挫折、迎接美好的未來，極具共嗚的情節，帶給觀眾滿滿的歡樂和正能量。