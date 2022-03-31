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浪漫苦楝花熱烈綻放中 新北多處河濱都有觀賞點
春季即將到來，新北河濱公園有不少數目都已「換上新裝」，新北高灘處指出，目前正值苦楝花期，淡紫色小花遍覆著枝椏鑲嵌在青綠之間，散發淡淡芳香，市內多座河濱公園都能尋找到蹤跡，歡迎民眾到場體驗，留下美好回憶。
高灘處說明，苦楝為台灣本土的落葉喬木，不畏潮風不畏鹹土，生長快速且抗旱，常作為河邊造林、庭蔭樹及行道樹的樹種，另由於根深而利於水土保持，樹形優美，葉形秀麗，時值春夏之交會綻放如薄霧般美麗的紫花，散發淡淡芳香。
此外，苦楝還有「台灣櫻花」的美稱，花語為「望向遠方，寓意著對於未來美好生活的希望與美好的祝福，永遠保持樂觀、積極向上的心態」，3至4月為花期，不經意隨風而飛的「苦楝風吹雪」，也在近期為新北河濱增添浪漫優雅的風貌。
民眾顏小姐表示，每到春天都會揪朋友一起到新北河濱騎乘腳踏車、散步或在樹下鋪著野餐墊賞花休息，享受悠閒假日，趁著天候怡人的春暖花開之際，感受四季的律動，體驗春天的魔力，並打卡拍照，留下美好回憶。
高灘處指出，苦楝現已綻放盛開，最佳賞花地點包括大漢溪右岸媽祖田運動公園沿線、大漢溪左岸南靖陶瓷河濱公園、樹林沐心池、三鶯陶瓷公園、淡水老街、新店溪洲公園及灣潭渡船頭沿線等地點。
高灘處補充，上述景點不只能賞花，像大漢溪左岸河畔周邊景點豐富多樣化，特別是樹林河濱「雙」秘境，包含獲國家金質獎肯定的樹林「鹿角溪人工濕地」，及公共工程金質獎殊榮的「沐心池」等都是頗有特色的好去處。
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