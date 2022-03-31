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台北電台播音間漏水台長卻裝修辦公室？ 議員批本末倒置

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
台北市議員吳世正說台北電台播音間漏水嚴重，員工邊播音上方天花板邊漏水。圖／吳世正提供
台北市議員吳世正說台北電台播音間漏水嚴重，員工邊播音上方天花板邊漏水。圖／吳世正提供

台北廣播電台新任台長胡紹謙去年中上任，台北市議員吳世正今天表示，電台播音室漏水嚴重，播音員一邊播房間一邊漏水，但胡紹謙上任後卻先裝修自己的辦公室，根本就是本末倒置。胡紹謙回應，台長辦公室整修是更換消防材，和播音間的漏水工程是同時進行，他發現漏水後就立刻處理了，現在只剩一處還有漏，未來一個月會改善。

吳世正今天質詢時表示，台北電台的播音間嚴重漏水，胡紹謙去年8月上任後卻先整修自己的辦公室，把自己的辦公室弄得漂漂亮亮的，放任電台最重要的播音間不顧先弄自己辦公室，完全本末倒置，非常誇張，應該先把員工工作的環境弄好才想到自己的辦公室才對。

胡紹謙回應，他去年8月16日到任，那時就發現播音室漏水，因為承商施作方式有問題，發現後立刻處理，先用防水布包覆，用水管把水接到水桶，避免設備受損，他有和承商開會會勘屋頂，這個月有來整修一次，先前承商一直不去處理，但又在保固期，他和秘書還自掏腰包自己買防水漆自己漆，漆完後發現音樂廳不漏了，有達到效果，但有些地方很嚴重，防水漆也不能處理，就有要求承商處理好。

胡紹謙說，漏水是防震工程保固期間內，電台這段時間都要求保固廠商要做防護，現在做防護後大部分的防水布都已經拆掉了，只剩一間播音間還有防水布，那間是因為要做現場的，要維持一定狀況，所以布先留著，但漏水都處理好了。

胡紹謙說，他上任後的一次消防檢查中發現一樓進門處、四樓牆面、頂樓機房和台長室的隔間都不是消防材，所以才做消除、粉刷和回復，台長室因為隔間牆被拆除，周邊的接縫介面都要整修，去年底本來就有辦公室天花板整修工程，所以同時進行辦公室的整修，台長室的整修工程不是獨立進行。

台北市議員吳世正說台北電台播音間漏水嚴重，只用塑膠布擋住漏水。圖／吳世正提供
台北市議員吳世正說台北電台播音間漏水嚴重，只用塑膠布擋住漏水。圖／吳世正提供

漏水 北市

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