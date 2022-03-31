維護文湖線火花掉路面 北捷允加強防護

台北捷運表示，31日凌晨，在文湖線中山國中站至松山機場站執行中央走道格柵改善電焊作業時，有火花掉落路面，將更加強防火毯及遮光棚配置，並派員警戒。

台北捷運發布新聞稿表示，31日凌晨，文湖線中山國中站至松山機場站站間，北捷維修人員執行中央走道格柵改善電焊作業，現場雖然事先已鋪設防火毯等安全裝備防止火花掉落，但仍有部分火花自網狀格柵處縫隙掉落路面。

北捷指出，以往執行類似維修作業時，均會將網狀格柵拆卸，放置於無火花掉落疑慮適當位置，再進行焊接。但此次作業地點的格柵為固定設備、無法拆卸，事先已鋪設防火毯因應，作業期間還是有部分電焊火花，自網狀格柵縫隙處掉落路面，造成民眾疑慮，深感抱歉，已請工安部門加強查核落實安全及作業規定。

北捷表示，未來執行類似作業時，若有格柵無法拆卸時，則鋪設鐵板直接覆蓋格柵缺口處；另將持續加強防火毯及遮光棚等安全裝備後再執行作業，並派員於軌道橋梁下方警戒，以維護路面人車通行安全。