北市擬廢阿扁條款 游淑慧：若修繕屬結構安全 應予同意

北市府今天宣布，1994年12月31日以前的「既存違建」，倘若有修繕或涉及影響公共安全，市府保有隨時拆除權利，不再受陳水扁既存違建條款限制。台北市議員游淑慧今天則提出四點看法，游說，她認為若屬結構安全修繕，應仍予以同意，若屬新隔間和室內整舊換新裝修，市府保有拆除權利。

台北市前市長陳水扁曾訂定1994年12月31日前的「既存違建」得拍照列管，暫免查報拆除，

不過北市府以加速都市更新、整頓市容及預防危害公共安全情況發生為由，將研議逐步清理既存違建，朝不得修繕既存違建方向修法，否則優先提報拆除。

游淑慧說，既存違建始終要處理，因為違法建築越老越危險，但若台北市始終只處理新違建，卻保護既存違建，顯然與公安矛盾。

另外，游也提到，這幾年來，台北市造成傷亡的火災意外，有許多都是發生在既存違建的出租套房內；既存違建除了可能造成公安問題外，有少部分也淪為少數投資客獲利的工具（出租套房），甚至成為都更的障礙以要求更多權益分回。

游認為，去年她建議北市府，對於自用的既存違建，可維持原有的管理規定，對於投資客出租獲利或轉售獲利的既存違建，應該適度限制。例如一經轉售則視為新違建， 適當限縮投資客的買賣誘因。

對於北市府今天宣布未來禁止既存違建修繕， 游說，她已經跟建管處表達修正想法，如果屬於結構安全的修繕，應該仍予以同意，如果屬於新隔間和室內整舊換新裝修， 市府則保有拆除的權利。她相信， 台北市合法建物地所有權人遠比違建所有權人多，保障合法、增進公安是正確的進步方向。