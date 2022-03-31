新店汐止2校周邊 車輛未讓行人科技執法4/1上路

為提升行人安全，新北市府在新店、汐止區2所學校周邊試辦「車輛未讓行人」科技執法成效顯著，明天正式上路；駕駛人行經行人穿越道未停讓行人先行，依法最高可處3600元以下罰鍰。

新北市政府交通局今天發布新聞稿指出，分析新北市去年交通事故族群，行人即占了20%，主要肇因為汽機車未讓行人、搶越行人穿越道。

為保護行人穿越路口的安全，市府交通局去年底與警察局合作，擇定新店區大豐國小的建國路與民族路口、汐止區汐止國小的大同路2段312巷口，建置「車輛未讓行人」科技管理設備，並設置CMS及LED警示牌面，提醒車輛行經路口減速慢行並停讓行人先行。

交通局交通安全科長林碧芬告訴中央社記者，經檢視試辦期間每日違規件數，新店區大豐國小路口減少11.8%，汐止區汐止國小路口更降低45.2%，明顯有效減少車輛不停讓行人的違規情形。

林碧芬說，這2處路口的「車輛未讓行人」科技執法將自4月1日起正式上路，當系統偵測到車輛未於行穿線前停讓行人先行通過，即會自動擷取違規照片及影片上傳至科技執法平台，移請警察局舉發。

至於未來是否在其他學校試辦，林碧芬表示，「會」，但仍在評估中，將根據行人數、事故率等分析是否設置。

交通局說明，依據道路交通管理處罰條例，駕駛人行經行人穿越道未停讓行人先行，可處新台幣1200元以上、3600元以下罰鍰，再次提醒汽機車行經路口時，務必遵循「路口慢看停」原則，維護行人通行安全。