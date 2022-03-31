台北港至馬祖原訂明首航 風浪過大延至下周

斥資2.5億元打造的南北之星快輪，為台灣往來馬祖的新選擇，不僅可從新北市台北港出發，航程也僅需3小時，大幅縮短民眾搭船時間，不過原訂明天上午10點從台北港出發的首航班次，因明海象預報浪高達4公尺、陣風9級，易飛網今表示，由於海象不佳因此取消明天去回馬祖航班，預計下周一進行首航。

目前民眾往返台灣及馬祖兩地，若選擇搭船多透過台馬之星旅行，不過台馬之星從基隆夜間出發，航程約8小時，要到隔天早上6時許才會抵達馬祖，或一早從馬祖返航，到達台灣也已經天黑。

南北海運公司斥資2.5億元打造南北之星快輪，則大幅縮短航程僅3小時，並且由新北市八里區台北港出發，民眾走台64線前往台北港相當方便，票價單程約1700元。