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台北港至馬祖原訂明首航 風浪過大延至下周
斥資2.5億元打造的南北之星快輪，為台灣往來馬祖的新選擇，不僅可從新北市台北港出發，航程也僅需3小時，大幅縮短民眾搭船時間，不過原訂明天上午10點從台北港出發的首航班次，因明海象預報浪高達4公尺、陣風9級，易飛網今表示，由於海象不佳因此取消明天去回馬祖航班，預計下周一進行首航。
目前民眾往返台灣及馬祖兩地，若選擇搭船多透過台馬之星旅行，不過台馬之星從基隆夜間出發，航程約8小時，要到隔天早上6時許才會抵達馬祖，或一早從馬祖返航，到達台灣也已經天黑。
南北海運公司斥資2.5億元打造南北之星快輪，則大幅縮短航程僅3小時，並且由新北市八里區台北港出發，民眾走台64線前往台北港相當方便，票價單程約1700元。
不過明天天氣預報顯示馬祖海域陣風達到9級，浪高也達4公尺。易飛網表示，原訂明天上午10點的首航班次，因天氣影響導致海象不佳取消往返航班，已購票的旅客將全額退費，預計下周一(4日)再進行首航班次。
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