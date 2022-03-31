北市府推去性別化 廁所標誌不再使用裙子、菸斗

3月31日是國際跨性別現身日（International Transgender Day of Visibility），台灣同志諮詢熱線協會（後稱熱線）看見跨性別朋友在日常生活常遇到被叫錯性別稱謂的情境，製作了「證件稱謂貼紙」，希望透過叫對性別稱謂，開啟性別友善的第一步。另外，台北市政府也提出「跨性別者日常需求資源整合服務方案」比如增加性別友善廁所(不分性別廁所)，或是廁所標誌不再使用裙子、菸斗來呈現等。

台灣同志諮詢熱線協會政策倡議主任蔡瑩芝表示，在許多需要出示證件的場合，櫃檯的承辦人員為了表示禮貌，會依照證件上的資訊，在姓名之後加上相對應的性別稱謂，但依照性別所區分的「先生」和「小姐」，卻未必符合所有人的喜好，特別是當自身性別認同或外在性別表現，與證件所示之性別不相符時。例如被喊作「陳先生」，現身的是著裙裝、留長髮的人，當工作人員在大庭廣眾之下叫錯了對方的性別稱謂，這樣的狀況不僅讓當事人困窘，也使工作人員尷尬。

跨性別代表Alice表示，為了性別認同，在別人看不見的地方承受了非常多的壓力和痛苦，付出了非常多的努力，卻常常不知道在什麼時候遇見了某個陌生人的第一句話就被徹底的否定。他被性別錯稱不至於生氣，但跨性別每天都怕這種事發生。因此Alice現在使用證件稱謂貼紙，讓他人知道該如何稱呼自己。

衛福部金門醫院精神科主治醫師、台大醫院精神醫學部兼任主治醫師徐志雲建議，還不了解對方時，其實可以只稱呼名字就好，等到比較熟悉對方的性別認同，那就以對方的性別認同來稱呼先生小姐即可。

台北市性別平等辦公室執行長周榆修表示，跨性別者的處境其實比同志更艱難，更不被理解，性平辦特別整合台北市政府各局處針對跨性別者的友善措施，特別提出「跨性別者日常需求資源整合服務方案」，因此，今年台北市政府對於熱線推動證件稱謂貼紙，要依使用者本人意願來稱呼，臺北市的聯合醫院、戶政事務所都願意一起來配合，一起來推廣。

另外，台北市政府也做了更多去性別化，或打破性別刻板印象的其他措施，比如增加性別友善廁所(不分性別廁所)，或是廁所標誌不再使用裙子、菸斗來呈現，而是以便器種類或裡面的設備(小便斗、馬桶、尿布台、兒童安全座椅、無障礙符號)來呈現。