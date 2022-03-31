北藝試營運尚未滿月近5百張座椅破損 議員質疑如何營運

台北表演藝術中心展開試營運不到一個月就被觀眾投訴多數座椅破損，台北市議員吳沛憶關切座椅後續維護，北藝中心今天表示，目前清點有破損的座椅將近5百組，董事長劉若瑀說，已經採購座椅的部分作為備品，北藝也將在台灣尋覓廠商，未來若有需要就不用一定要跟義大利原廠買。

吳沛憶今天質詢時表示，北藝中心目前試營運中，可以理解試營運期間會有需要調整的地方，但已經有很多觀眾投訴座椅有破損狀況，現在試營運期間就有這樣的狀況，未來要長久營運下去該怎麼辦？北藝之前回覆民眾質疑時說會採購備品，經費是否要另外編列預算購買？

台北市文化局長蔡宗雄說，座椅還沒驗收完成，現在產生的毀損都會責成廠商驗收，會要求廠商要確實改善完成，北藝有另外調度購買了一批座椅可以自行汰換，原廠的驗收點收還沒做完，會同步進行。

北藝回應，座椅是在2016年下訂採購，2021年1月安裝，採用環保造品；經過清點，三個劇場中大劇院破損座椅共389組、球劇場25組、藍盒子61組，這些都會責成廠商在5、6月時完全修復。

根據文化局網站資料，大劇院座位共1500席、球劇場799席、藍盒子500至800席，也就是大劇場有超過四分之一的座椅都有破損狀況。

蔡宗雄說，座椅是用營運經費購買備品。劉若瑀說，經過清點，即使這批椅子是好的，但北藝覺得有點不經用，需要有備品，購買方式不是買整張椅子，是以局部方式購買，例如最容易損壞的地方是扶手，扶手就要買至少一百份，椅墊和靠背各五十份。

吳沛憶說，希望將來北藝的品質是可以讓大家安心的，現在試營運椅子就多張破損讓大家覺得好奇跟震驚，未來還要長久營運，希望在設備跟品質上可以預期到的問題就要先準備、因應處理。