瞎!柯首長超市買菜用特別費？游淑慧:想起蘇貞昌買童書

繼台北市勞動局長陳信瑜遭檢舉行政不中立，柯市府首長再度遭議員質疑特別費使用恐有疑慮。台北市議員游淑慧今天在臉書表示，前天她接到檢舉，有局長連超市買菜發票都想核銷，搞得會計同仁難為。游說「我直接反應是....這麼瞎！？」

游淑慧說，她調閱資料檢視，昨天先看到今年1到3月來的資料，確實看到有首長有讓人無言的核銷，需要複查內容，包括100多元的百貨公司發票來核銷，說宴請「媒體等」；55元的發票也核銷說是宴請同仁。

游說，「這讓我有點空中凌亂，用的是美金還台幣？」「讓我想到蘇貞昌給孫女買童書，丁怡銘買牛肉麵，都報行政院統編的場景。」

游淑慧表示，首長特別費的用法已經十分寬鬆， 唯一的那一條界線是「公與私」。議會或者立院其實也不常去監督這一領域，大家都保持尊重默契。只希望首長不要又「把方便當隨便」。

游淑慧今天也在臉書貼文官員首長特別費使用規定，根據行政院規定限於，第一，贈送婚喪喜慶之禮金、奠儀、禮品、花籃（圈）、喜幛、輓聯、中堂及匾額等；第二、對本機關及所屬機關人員之獎（犒）賞、慰勞（問）及餐敘等支出；第三、對外部機關（即本機關及所屬機關以外之機關）、民間團體與有關人士等之招待、餽（捐）贈及慰問等支出。

游說，這些規定其實十分寬鬆，無形中等於讓首長多了一筆「靈」用金，可靈活運用。但只希望首長不要又「把方便當隨便」。