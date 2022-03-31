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第一果菜批發中繼市場漏水 北市：4/1改善完成

中央社 / 台北31日電

北市議員吳沛憶指出，即將啟用北市第一果菜批發中繼市場出現漏水狀況，影響攤販營運，且仍有許多待改善缺失。北市市場處今天表示，已要求承攬廠商4月1日前改善完成。

民進黨籍北市議員吳沛憶指出，接獲陳情，即將啟用第一果菜批發中繼市場內部有漏水狀況，範圍擴及整片區域，但台北市政府市場處卻要求攤販先遷入中繼市場。

吳沛憶說，北市第一果菜批發市場平日交易量龐大，且有大量人潮、貨物，若因漏水、積水造成貨物損傷，恐影響攤販權益及營運，要求北市府在攤販遷入中繼市場之前，應改善完成相關缺失。

台北市市場處對此表示，第一果菜批發中繼市場原訂3月28日搬遷完成，因23日起連續下大雨，導致多處漏雨，第一時間已有掌握並立即處理。

市場處指出，已要求承攬廠商採取緊急措施，在適當區域施作止水墩及設黑紗網，同時責成台北農產公司盤點漏水區域，後續將積極要求承攬廠商全面改善，讓中繼市場可順利搬遷營運，預定4月6日搬遷完成、7日啟用。

市場處表示，北農陸續勘查第一果菜批發中繼市場並提出90餘項缺失，其中約20餘項是對營運有直接影響，已要求承攬廠商積極改善，4月1日前完成。

市場處指出，其餘約70項屬驗收改善事項，像地面平整度不足、油漆補漆等，不影響攤販搬遷，已要求承攬廠商在中繼市場啟用前盡快完成，相關缺失也會密切追蹤改善進度。

北市 漏水 吳沛憶

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