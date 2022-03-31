南瀛天文館、兒童科學館免費逛 闖關抽獎好康多

兒童節將至，南瀛天文館、兒童科學館在清明連假同步推出年度最強優惠活動「全民星童樂會」。南瀛天文館4月2日至5日親子同行12歲以下免費逛展示館、看3D星象劇場，也推出手作課程、精彩魔術＆泡泡秀，並與山上花園水道博物館合作跨館闖關活動。

南瀛科學教育館長何秋蓮表示，兒童節「全民星童樂趣」闖關活動推出兒童專屬天文探險手冊，憑手冊參加闖關活動或是消費皆可累積點數，點數越多獎品越豪華，獎品有充電座等，歡迎來挑戰。

鄰近的水道博物館也在4月3、4日結合南瀛天文館、南科考古館、樹谷生活科學館等博物館共同辦理「滴滴答答的春天」主題闖關活動，9大關卡只要過5關就能參加抽獎。別忘帶著探險手冊到水道博物館的「行星水獵人」天文館攤位挑戰，還可額外獲得手工製作的星空琥珀糖，數量有限發完為止。

教育局長鄭新輝局表示，兒童節是屬於兒童的大日子，南瀛天文館、兒童科學館同步推出優惠活動，憑相關證明文件親子同行12歲以下兒童免費參觀天文展示館、3D星象劇場；兒童科學館則是最受歡迎的親子科學遊戲區免費暢玩，都是連假期間非常適合親子共學的好去處。