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租屋補貼重大變革！政院砸300億加碼 四大族群50萬戶受惠

中和公寓多人染疫 醫曝抓不完的「台灣獨有破口」

都更程序複雜、屋主都有這3疑惑 新北住都中心說分明

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北住都中心自去年至今舉辦180多場都更說明會，為數萬民眾化解都更疑問。圖／新北住都中心提供
新北住都中心自去年至今舉辦180多場都更說明會，為數萬民眾化解都更疑問。圖／新北住都中心提供

新北住都中心統計，去年起至今已舉辦180多場都更說明會、接觸4萬多位民眾，民眾最多的問題為「一坪土地能蓋幾坪？」、「該如何開始整合？」、「海砂屋鑑定怎麼做？」，住都中心表示，除了可用都更麻吉網估算容積獎勵，若有意都更，可連署申請或者透過里長申請。

新北住都中心說明，一般重建的容積結構可分三個區塊，第一是「基準容積」，不同的使用分區會有不同規定，例如：板橋住宅區容積率為300%，而商業區容積率為460%，在不同區域的容積率也會不同，如蘆洲住宅區容積率僅200%。

第二是「獎勵容積」，為了鼓勵民眾重建，都更條例訂有容積獎勵項目，符合相關規定就能取得對應的獎勵，以增加建築面積。第三是「容積移轉」，即透過捐贈未開闢的公共設施保留地給政府，取得對價的建築面積移轉至另一處建築基地。

另也可利用都更麻吉網的線上容積試算功能，只要輸入重建範圍土地的面積、使用分區對應的容積率，就能算出一般興建、簡易都更、一般都更、危老重建、防災重建等不同方案下的最大坪數。

住都中心說明，目前程式是以最大獎勵值為設定，但不代表每個社區都能夠拿到最高獎勵，而不同的建築設計也會影響最終的興建坪數，計算結果只能作為參考，不能當作與建商協議的分配。

住都中心表示，老舊公寓通常缺乏發起人，若住戶有意都更，可以聯絡鄰居15人簽名連署申請，或透過里長向住都中心申請舉辦說明會，中心會安排專人到場解說都更的基本要件等相關內容。

至於海砂屋鑑定，新北住都中心副執行長錢奕綱表示，「新北市府處理防災型建築鑑定作業要點」已經發布實施，全額補助民眾做海砂屋鑑定，只要建築物經健檢為第三類或者建築物結構初步評估未達最低等級，由住戶成立管委會當申請人，且經土地、建物人數及面積皆達1/2以上同意即可申請，都更處將安排相關公會進行鑑定。

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