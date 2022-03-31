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停電停到怕 新北推太陽能補助最高50萬

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
透過補助民有建築物架設太陽光電，鼓勵民眾在自家屋頂裝設太陽能板，降低設置負擔。圖／新北市經發局提供
透過補助民有建築物架設太陽光電，鼓勵民眾在自家屋頂裝設太陽能板，降低設置負擔。圖／新北市經發局提供

近來台灣地區經常性停電，引發民眾質疑台灣已面臨缺電的狀況，不少業者思考安裝太陽能發電系統，不但省電費也可減低停電損失。新北市經發局今推出太陽能光電補助，每瓩補助5千元至1萬5千元，每案最高補助達50萬元、總補助經費達450萬元，經發局表示，4月30日前民眾可申請補助。

新北市下月起推出「推動設置太陽光電發電系統實施計畫」，每瓩補助5千元至1萬5千元，每案最高補助金額達50萬元，總補助經費達450萬元。

經發局長何怡明表示，經發局透過「公有案場標租」、「校校有光電」鼓勵民間參與「民有案場獎勵補助」及「新北市綠能屋頂全民參與計畫」等，推動太陽光電發電系統發展。公有及民有目前已累積完成推動容量達70.9MW，年發電量達7445萬度電，相當於1.7萬戶4口家庭的年用電量，且每年減少3萬7371公噸的碳排放量。

透過補助民有建築物架設太陽光電，鼓勵民眾在自家屋頂裝設太陽能板，降低設置負擔，提高申請意願。設置太陽光電發電系統不只有長達20年穩定售電收入，經過技師見證還可以增加屋頂結構的安全性，並具有隔熱降溫效果、有效降低夏季屋內空調使用，帶動電費減少的附加效益。

經發局表示，太陽光電發電系統市場技術已日臻成熟，以北部來說，平均10至12年即可回收成本，再加上設備維護容易且保固期長，非常適合住家及工廠屋頂裝設。2018年業者向經發局申請太陽光電補助，裝置容量近420千瓦，預計年發電量超過44萬度，每年可創造200萬元額外收入。民眾申請補助金額總計如果低於補助經費額度，則將依申請人收件日期依序補助；如超過補助經費額度，則公開抽籤依序補助申請案件。

4月30日前「新北市政府111年度推動設置太陽光電發電系統實施計畫」，每瓩補助5千元至1萬5千元。圖／新北市經發局提供
4月30日前「新北市政府111年度推動設置太陽光電發電系統實施計畫」，每瓩補助5千元至1萬5千元。圖／新北市經發局提供

停電 碳排放

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