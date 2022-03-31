新北「車輛未讓行人」科技執法上路 最重將罰3600元

新北市交通局與警察局為提升行人安全，將於學校周邊路口合作試辦「車輛未讓行人」科技執法，於4月1日上路，依據道路交通管理處罰條例規定，駕駛人行經行人穿越道未停讓行人先行，可處1200元以上、3600元以下罰鍰。交通局指出，他們將視試辦成果，決定是否再增加設置路口。民代則表示科技執法能降低民眾僥倖心態，若成效佳，希望市府能再增設。

分析新北市去年交通事故族群，行人即占了20%，主要肇因為汽機車未讓行人、搶越行人穿越道。

新北市交通局安全科長林碧芬指出，為保護行人穿越路口的安全，交通局於去年底與警察局合作，在新店區大豐國小的建國路與民族路口、汐止區汐止國小的大同路2段312巷口建置「車輛未讓行人」科技管理設備，並設置CMS及LED警示牌面，提醒車輛行經路口減速慢行並停讓行人先行。

林碧芬說，經檢視試辦期間每日違規件數，新店區大豐國小路口減少11.8%，汐止區汐止國小路口更降低45.2%，明顯有效減少車輛不停讓行人的違規情形。

交通局表示，這兩處路口「車輛未讓行人」科技執法將自4月1日起正式上路，當系統偵測到車輛未於行穿線前停讓行人先行通過，即會自動擷取違規照片及影片上傳至科技執法平台，移請警察局舉發。

交通局指出，依據道路交通管理處罰條例第44條第2項規定「駕駛人行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，處1200元以上、3600元以下罰鍰。」也因此再次提醒汽機車行經路口時，務必遵循「路口慢看停」原則，減速慢行、停讓行人，維護行人通行安全。

新北市議員廖先翔表示，他支持科技執法，民眾面對科技不敢存有僥倖心態，可大幅減少違規數，若未來成效佳，會希望市府能在學校周邊再增設更多管理設備。

廖先翔提到，不過也要提醒警方在審核時，要酌案檢視，若是車輛惡意違規，未禮讓行人，當然應該開單嚴懲，但有時是民眾示意讓車子先行，這種就不應開罰，希望儀器精準程度能夠達到高標，避免造成員警困擾。