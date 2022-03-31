視察三鶯文創園區 侯友宜期完工辦台灣設計展

捷運三鶯線目前正施工中，未來預計串聯新北市境內土城至鶯歌地區，捷運鶯歌站並連結新北市美術館及台鐵鶯歌車站，未來將民眾前來遊憩或參觀美術館相當便利。新北市長侯友宜今上午前往視察，表示未來三鶯文創整合完畢後，期待2023年台灣設計展在此展出。

新北市長侯友宜今上午視察三鶯線捷運施工進度，他說，三鶯文創整合新北美術館、陶博館、捷運路廊，新北市藉三鶯地區文創產業帶動新北藝術文化景觀，讓三鶯地區不但交通方便也帶動地區發展，三鶯捷運鶯歌站連接北側接台鐵火車站、南側接通廊空橋銜接美術館，7分鐘600公尺聯通道連接，新北美術館主體工程預計年底完成，戶外園區9月做好改善開放給民眾使用，整合完畢後期待2023年台灣設計展在此展出。

捷運三鶯線串聯新北市土城、三峽、鶯歌等行政區，其中LB08鶯歌車站向北以農會通廊連通台鐵鶯歌火車站，車站向南則有鋼構連通空橋、電梯及電扶梯銜接新北市美術館。通廊空橋預計今年8月完工啟用，屆時台鐵鶯歌火車站步行至新北市美術館僅需600公尺，約7分鐘時間，大幅縮短民眾通行距離與時間，同時也提供民眾更便利參訪三鶯文創整合計畫的各個景點。

新北市美術館為三鶯文創整合計畫之核心，屬溪南地區的重大文化建設，坐落於鶯歌溪與大漢溪匯流的三鶯新生地，臨近鶯歌陶瓷博物館，基地大小2.5公頃，總樓層為地上8樓、地下3樓，室內面積約9800坪，硬體工程總經費26.07億餘元。主體建築工程於2019年2月開工，預計於今年底完成，之後將展開室內裝修工作；美術館戶外園區則預計於今年9月開放民眾使用。

而交通節點捷運鶯歌車站，採生態陶遊為主題融合在地建築，以簡潔的量體設計重新詮釋河床紋理及質感。車站在設計部分，採用非金屬建材及再生材料，來達到二氧化碳減量，並透過節能照明空調及節水設備，甫獲選為黃金級綠建築。同時，中央監控系統WEB化，主要耗能設備節能管理，及安全防災設備等智慧監控系統的建置，也讓鶯歌車站成為全國首座智慧建築捷運車站。