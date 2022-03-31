視察三鶯文創園區 侯友宜期完工辦台灣設計展
捷運三鶯線目前正施工中，未來預計串聯新北市境內土城至鶯歌地區，捷運鶯歌站並連結新北市美術館及台鐵鶯歌車站，未來將民眾前來遊憩或參觀美術館相當便利。新北市長侯友宜今上午前往視察，表示未來三鶯文創整合完畢後，期待2023年台灣設計展在此展出。
新北市長侯友宜今上午視察三鶯線捷運施工進度，他說，三鶯文創整合新北美術館、陶博館、捷運路廊，新北市藉三鶯地區文創產業帶動新北藝術文化景觀，讓三鶯地區不但交通方便也帶動地區發展，三鶯捷運鶯歌站連接北側接台鐵火車站、南側接通廊空橋銜接美術館，7分鐘600公尺聯通道連接，新北美術館主體工程預計年底完成，戶外園區9月做好改善開放給民眾使用，整合完畢後期待2023年台灣設計展在此展出。
捷運三鶯線串聯新北市土城、三峽、鶯歌等行政區，其中LB08鶯歌車站向北以農會通廊連通台鐵鶯歌火車站，車站向南則有鋼構連通空橋、電梯及電扶梯銜接新北市美術館。通廊空橋預計今年8月完工啟用，屆時台鐵鶯歌火車站步行至新北市美術館僅需600公尺，約7分鐘時間，大幅縮短民眾通行距離與時間，同時也提供民眾更便利參訪三鶯文創整合計畫的各個景點。
新北市美術館為三鶯文創整合計畫之核心，屬溪南地區的重大文化建設，坐落於鶯歌溪與大漢溪匯流的三鶯新生地，臨近鶯歌陶瓷博物館，基地大小2.5公頃，總樓層為地上8樓、地下3樓，室內面積約9800坪，硬體工程總經費26.07億餘元。主體建築工程於2019年2月開工，預計於今年底完成，之後將展開室內裝修工作；美術館戶外園區則預計於今年9月開放民眾使用。
而交通節點捷運鶯歌車站，採生態陶遊為主題融合在地建築，以簡潔的量體設計重新詮釋河床紋理及質感。車站在設計部分，採用非金屬建材及再生材料，來達到二氧化碳減量，並透過節能照明空調及節水設備，甫獲選為黃金級綠建築。同時，中央監控系統WEB化，主要耗能設備節能管理，及安全防災設備等智慧監控系統的建置，也讓鶯歌車站成為全國首座智慧建築捷運車站。
捷運鶯歌車站北側銜接台鐵鶯歌火車站的農會通廊以鶯歌意象磚牆為設計構想，鋪面採黃、褐、紅系人字形鋪貼高壓混凝土磚，牆面採清水磚牆及仿石漆等，以清玻璃搭配烤漆玻璃，塑造廊道活潑性，臨鶯歌火車站側則以鏽蝕鋼板包柱美化牆立面，另將增設指標系統，引導遊客通行。通廊空橋8月啟用後，將便於民眾往來台鐵鶯歌車站至新北美術館。
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