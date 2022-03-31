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中和南山路簡易都更案完工 新北修法獎勵再提高30％
位於新北市中和區南山路上的簡易都更近日完工，該案原為21棟2層樓加強磚造建築物，面積約1400平方公尺，更新後為地上15層、地下4層鋼筋混凝土構造建築物，沿著南山路提供4公尺人行步道及綠帶空間，提升居住品質並改善都市環境；另外，為加速都更三箭政策，新北從3月18日起申請簡易都更者容積獎勵上限提高至30%。
本案位於捷運中和景安站300公尺範圍內，因鄰近捷運站，常有機車騎士佔用騎樓停車等現象，且屋齡老化造成房屋窳漏破損，居住環境及機能早已不符需求，又因2016年台南大地震喚起了居民對於居住空間安全的重視，於是向市府申請房屋健檢專案辦理耐震評估，評估結果建議拆除重建。
恰巧其中一名地主本身有建築背景，且參與市府培訓取得都更推動師資格，積極整合各地主並主動召開會議討論後，達成共識於2017年申請「簡易都更」最符合住戶需求之方案，行政審查僅約1個月，‘就通過取得簡易都更適用認定，並於2018年取得建照後開始進行拆除重建，全新大樓於今年3月完工，除改善居住機能也解決佔用問題，更增加耐震結構安全。
都更處表示，市府為協助危險建物重建，提出多元都更等方案，即使未作任何鑑定或評估的房屋也是市府協助的對象，若符合30年以上老舊建物，不限定合法或非合法建物面積達基地面積一半以上，即可提出簡易都更申請。
都更處指出，住戶免花費可觀的鑑定費用，並簡化申請程序，且為增加重建誘因，從3月18日起更配合「都市計畫法新北市施行細則」修法，獎勵上限由20%提高至30%，期盼誘因的提高讓民眾除循一般都市更新條例所訂途徑外，能有更多元、更簡易的選擇，讓小基地也享有大改造的機會。
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