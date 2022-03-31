快訊

租屋補貼重大變革！政院砸300億加碼 四大族群50萬戶受惠

中和公寓多人染疫 醫曝抓不完的「台灣獨有破口」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中和南山路簡易都更案完工 新北修法獎勵再提高30％

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
位於新北市中和區南山路的簡易都更案更新前樣貌。圖／新北市都更處提供
位於新北市中和區南山路的簡易都更案更新前樣貌。圖／新北市都更處提供

位於新北市中和區南山路上的簡易都更近日完工，該案原為21棟2層樓加強磚造建築物，面積約1400平方公尺，更新後為地上15層、地下4層鋼筋混凝土構造建築物，沿著南山路提供4公尺人行步道及綠帶空間，提升居住品質並改善都市環境；另外，為加速都更三箭政策，新北從3月18日起申請簡易都更者容積獎勵上限提高至30%。

本案位於捷運中和景安站300公尺範圍內，因鄰近捷運站，常有機車騎士佔用騎樓停車等現象，且屋齡老化造成房屋窳漏破損，居住環境及機能早已不符需求，又因2016年台南大地震喚起了居民對於居住空間安全的重視，於是向市府申請房屋健檢專案辦理耐震評估，評估結果建議拆除重建。

恰巧其中一名地主本身有建築背景，且參與市府培訓取得都更推動師資格，積極整合各地主並主動召開會議討論後，達成共識於2017年申請「簡易都更」最符合住戶需求之方案，行政審查僅約1個月，‘就通過取得簡易都更適用認定，並於2018年取得建照後開始進行拆除重建，全新大樓於今年3月完工，除改善居住機能也解決佔用問題，更增加耐震結構安全。

都更處表示，市府為協助危險建物重建，提出多元都更等方案，即使未作任何鑑定或評估的房屋也是市府協助的對象，若符合30年以上老舊建物，不限定合法或非合法建物面積達基地面積一半以上，即可提出簡易都更申請。

都更處指出，住戶免花費可觀的鑑定費用，並簡化申請程序，且為增加重建誘因，從3月18日起更配合「都市計畫法新北市施行細則」修法，獎勵上限由20%提高至30%，期盼誘因的提高讓民眾除循一般都市更新條例所訂途徑外，能有更多元、更簡易的選擇，讓小基地也享有大改造的機會。

中和區南山路的簡易都更案已更新完畢。圖／新北市都更處提供
中和區南山路的簡易都更案已更新完畢。圖／新北市都更處提供

都更 建築

延伸閱讀

中和公寓多人染疫 醫曝抓不完的「台灣獨有破口」

新北中和選情再添變數 民眾黨提名前空服員王如意出戰

新北科技防疫有成 在地企業與關島紀念醫院合作推廣

新北今日增17例 中和、樹林科技廠占多數

相關新聞

北市研議廢除「阿扁條款」 既存違建未來不得修繕

台北市前市長陳水扁曾訂定1994年12月31日前的「既存違建」得拍照列管，暫免查報拆除，既存違建已存在27年以上。北市建...

停電停到怕 新北推太陽能補助最高50萬

近來台灣地區經常性停電，引發民眾質疑台灣已面臨缺電的狀況，不少業者思考安裝太陽能發電系統，不但省電費也可減低停電損失。新...

南瀛天文館、兒童科學館免費逛 闖關抽獎好康多

兒童節將至，南瀛天文館、兒童科學館在清明連假同步推出年度最強優惠活動「全民星童樂會」。南瀛天文館4月2日至5日親子同行1...

都更程序複雜、屋主都有這3疑惑 新北住都中心說分明

新北住都中心統計，去年起至今已舉辦180多場都更說明會、接觸4萬多位民眾，民眾最多的問題為「一坪土地能蓋幾坪？」、「該如...

永和仁愛公園一期共融遊具啟用 珍愛城堡溜滑梯好刺激

永和仁愛公園第一期共融遊具啟用，「珍愛城堡」溜滑梯成各親子關注焦點，不少小朋友覺得開心刺激，不過也有孩童、甚至家長覺得太...

新北「車輛未讓行人」科技執法上路 最重將罰3600元

新北市交通局與警察局為提升行人安全，將於學校周邊路口合作試辦「車輛未讓行人」科技執法，於4月1日上路，依據道路交通管理處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。