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一果中繼市場工程遭爆缺失90項 市場處：4/1改善完成
北市第一果菜中繼市場4月7日將啟用，市場處要求攤商於清明連假搬入，但台北市議員吳沛憶發現，攤商反映市場內嚴重漏水，經進一步了解，除漏水外，還有近90項缺失待改善，質疑是「逼攤商來幫忙抓漏」如果果菜貨品淋到雨破損誰要賠償？要求市場處改善完畢後，才能請攤商搬遷。市場處表示，其中約20項與營運有直接影響，已請承攬廠商4月1日前改善完成。
一果中繼市場工期從去年4月延到今年4月，吳沛憶說，延了那麼久，卻還是出包，這麼重要工程卻品質堪憂，完工後遇到大雨才發現漏水，不知道還有多少問題會發生，這不只是螺絲鬆了，且一果交易量龐大，人潮、貨物都是大量進出，難道是要攤商一起來抓漏？
吳沛憶表示，之前幾處批發市場搬遷時也都有發生問題，環南中繼市場啟用時就因為防滑、排水不佳，2周摔傷10幾人，被說是環南滑壘場；魚中繼市場則是一開始沒有做雨遮，讓攤商在寒流中淋雨吹冷風，後來才補做遮雨簾，市場處總是急著啟用，出問題再來補破網。
吳沛憶表示，市長柯文哲一直對推動市場改建很自豪，每次都說「如果不是柯文哲這個瘋子，否則蓋不起來。」但結果我們的市場改建卻是漏洞百出，希望市府認真面對問題、解決問題，在攤商搬入前務必全面改善。
北市市場處表示，一果中繼市場原訂3月28日搬遷完成，因3月23日起連日大雨，發現場內有多處漏雨的狀況，緊急採取先行搬遷拍賣場，蔬菜、水果零批場則調整至4月6日搬遷完成，預定4月7日啟用。
另外，北農公司近日陸續勘查缺失改善過程，提出約90餘項缺失，其中有約20餘項與營運有直接影響，已請承攬廠商積極改善，預計於4月1日前完成改善。其餘約70項屬於驗收改善事項，例如地面平整度不足、油漆補漆等，雖不影響搬遷，也已要求承攬廠商於啟用前完成。
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