南港新創基地實證場域昨對外招商 產業局歡迎團隊進駐

台北市產業發展局今天表示，新創基地「13+TAIPEI INNOVATION HABITAT」昨天舉辦招商說明會，正式對外招商，基地面積總和超過百坪，產業局歡迎具有創新能力的新創團隊和中小企業踴躍申請進駐。

產業局表示，13+TAIPEI INNOVATION HABITAT位於南港瓶蓋工廠台北製造所內，委由集思會展事業群量身打造成為POC/POB實證場域。

產業局表示，基地一樓實證場域鎖定「食農與會展科技」，提供新創團隊進行測試實驗；二樓共同辦公室有17個辦公座位區，還有沙龍空間、多功能會議室以及露台，適合國內外新創團隊落腳，進行產業交流互動等活動。

產業局表示，13+TAIPEI INNOVATION HABITAT為東區門戶計畫公辦POC/POB （創新商務模式實證）實證場域，產業局多年來從空間、資金、業師、技術媒合、國際鏈結等多方面提供資源支持與協助新創團隊，也常接收到新創業者反映台北市缺乏創新商業模式實證場域，新創後期進入市場前的商務實證較欠缺公部門資源投入。

產業局表示，因此將13+TAIPEI INNOVATION HABITAT提供做為新創產業實證及展示創新商業模式或創意設計理念的場域，建置符合新創產業所需的實證與展示環境，協助加速商品化及提升進入市場後成功機會，為公部門提供POC/POB實證的示範。