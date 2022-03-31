北市研議廢除「阿扁條款」 既存違建未來不得修繕

台北市前市長陳水扁曾訂定1994年12月31日前的「既存違建」得拍照列管，暫免查報拆除，既存違建已存在27年以上。北市建管處說，為能加速都市更新、整頓市容及預防危害公共安全情況發生，北市府將研議逐步清理既存違建，朝不得修繕既存違建方向修法，否則優先提報拆除。

北市建管處說，為避免民眾混淆違章建築的合法性，日後將要求建物買賣登記時，於土地參考資訊檔上登錄違建相關資訊；另外有關1994年12月31日以前之「既存違建」，倘若有修繕行為或涉及影響公共安全時，市府保有隨時拆除權利，不再受陳水扁1994年以前的既存違建條款所限制。

建管處長劉美秀表示，北市府目前已針對既存違建啟動全面檢討並研議配套措施，既存違建已存在將近30年之久，部分既存違建潛藏危害公共安全之虞，建管處將逐步清理長期存在之既存違建，以確保民眾居住權益及安全。

建管處指出，1994年以前的既存違建目前是拍照列管，民眾可以進行適度修繕，讓既存違建達到堪用的狀況，現在修法就是把既存違建可以修繕的規定刪除，未來民眾就不得修繕既存違建，若有修繕行為就會優先查報拆除，不能讓既存違建繼續存在。

建管處表示，拆除既存違建，除了美化市容景觀，日後若要推動都市更新或危老重建等政策，民眾比較不會拿違建當作自家財產談坪數或希望能有多點權力，也會比較容易進行都更、危老。