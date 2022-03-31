北海時尚藝術季翻轉漁港 邀名模AR實境「虛實走秀」

邁入第三屆的北海岸時尚藝術季將在4月1日登場，與過去不同的是，今年擴大辦理至淡水漁人碼頭，並將重頭戲放在4月23日登場的服裝秀。由「針織女王」設計師潘怡良專藝術季為一系列服飾，同時應用浮空投影技術，融合廢棄漁網架設布幕，搭配AR擴增實境，讓民眾在觀賞走秀時，也能體驗虛實交錯的藝術饗宴。

北海岸時尚藝術季從4月1日至5月31日將在富基漁港突堤碼頭，及淡水漁人碼頭情人橋登場，設置擴增實境AR走秀，在漁港就可以身歷其境感受服裝秀的魅力，同時搭配淡水魚市及富基魚市的優惠活動，讓民眾享受漁港藝術饗宴。

農業局長李玟表示，大家都說漁港要轉型，也僅是變成觀光景點，但新北市的漁港不一樣，除了看秀、賞美景外，還能剪頭髮、吃美食。今年北海岸時尚藝術季最大的改變，就是從富基漁港，擴大到淡水漁人碼頭，盼能帶給民眾超乎想像的展演。

新北漁業處表示，此次服裝主秀，於4月23日在淡水漁人碼頭舉行，由名模王思偉率領伊林專業模特兒，展演設計師潘怡良的作品，同時邀請曾參與倫敦及紐約時裝週，新銳設計師高元龍及詹宗佑展出其作品，也有輔仁大學織品學院學生展出他們的畢業作。

漁業處指出，除了走秀外，為延續藝術季理念，活動與科技公司合作，應用浮空投影技術，融合廢棄漁網架設布幕，展現不同以往的聲光效果；同時設置擴增實境AR走秀QR-Code，從4月1日起至5月31日在富基漁港突堤碼頭及淡水漁人碼頭情人橋，掃描QR-Code後，就可以透過手機看到穿著「針織女王」潘怡良設計服飾的模特兒漫步於漁港實境中。