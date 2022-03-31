淡水山河古蹟沉浸式劇場超絕美 現在還能抽免費入場牌

新北市立淡水古蹟博物館現正於淡水海關碼頭B棟倉庫展出「淡水絕美之境-淡水山河古蹟沉浸式劇場」，每場次30分鐘，1場次20人，每日上午9時30分及下午14時於現場抽取當日免費入場號碼牌，吸引許多民眾前往。

淡水海關碼頭最夯的古蹟沉浸式劇場佳評如潮，民眾大讚只要30分鐘，就能擁有淡水觀音山及大屯山的四季美景及花景，清明連假參觀再加贈限量文創小禮，歡慶劇場參觀人次正式破萬。

淡水古蹟博物館表示，劇場分為4區，其中A區為「絕美入場：集氣互動」，為進入劇場前的前導體驗，跟隨著指令上下跳躍至完成集氣的動作後，便會施放絢麗的煙火，表示可正式進入劇場欣賞。B區「絕美四景：互動體驗」及D區「絕美之城：互動體驗」呈現左岸觀音山及右岸大屯山的四季美景、花卉及動植物，例如紫藤花、雞蛋花、炮仗花及櫻花等，巨型花朵或全場紛飛的景象令人目不暇給，美不勝收。C區「絕美上線：藝術互動區」則可利用手機為古蹟塗鴉上色，還能上傳到投影幕與大家分享自己的創作，是許多小朋友最愛的一區。

淡古館長黃麗鈴表示，「淡水絕美之境─淡水山河古蹟沉浸式劇場」以淡水重要古蹟景點與山川壯麗為主軸，透過多媒體互動遊戲、3D場景、投影沉浸劇場及情境休憩區等，呈現淡水山河絕美景色與人文景觀交織之美。