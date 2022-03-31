淡水山河古蹟沉浸式劇場超絕美 現在還能抽免費入場牌
新北市立淡水古蹟博物館現正於淡水海關碼頭B棟倉庫展出「淡水絕美之境-淡水山河古蹟沉浸式劇場」，每場次30分鐘，1場次20人，每日上午9時30分及下午14時於現場抽取當日免費入場號碼牌，吸引許多民眾前往。
淡水海關碼頭最夯的古蹟沉浸式劇場佳評如潮，民眾大讚只要30分鐘，就能擁有淡水觀音山及大屯山的四季美景及花景，清明連假參觀再加贈限量文創小禮，歡慶劇場參觀人次正式破萬。
淡水古蹟博物館表示，劇場分為4區，其中A區為「絕美入場：集氣互動」，為進入劇場前的前導體驗，跟隨著指令上下跳躍至完成集氣的動作後，便會施放絢麗的煙火，表示可正式進入劇場欣賞。B區「絕美四景：互動體驗」及D區「絕美之城：互動體驗」呈現左岸觀音山及右岸大屯山的四季美景、花卉及動植物，例如紫藤花、雞蛋花、炮仗花及櫻花等，巨型花朵或全場紛飛的景象令人目不暇給，美不勝收。C區「絕美上線：藝術互動區」則可利用手機為古蹟塗鴉上色，還能上傳到投影幕與大家分享自己的創作，是許多小朋友最愛的一區。
淡古館長黃麗鈴表示，「淡水絕美之境─淡水山河古蹟沉浸式劇場」以淡水重要古蹟景點與山川壯麗為主軸，透過多媒體互動遊戲、3D場景、投影沉浸劇場及情境休憩區等，呈現淡水山河絕美景色與人文景觀交織之美。
黃麗鈴指出，開展之後大受歡迎，目前已破萬人參觀，為了回饋支持的民眾，清明連假（4月2日至4月5日）期間，只要在淡古粉絲專頁打卡按讚並分享至個人臉書的民眾即可獲得免費文創小禮1份，每場次贈送5份，預計送出360份。
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