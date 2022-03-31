台南冬季禽流感監測採樣完成 持續輔導防疫
台南市動物防疫保護處強化禽流感防疫措施，去年10月至今完成養禽場主動監測採檢3240件樣本，結果都是陰性，但近日天氣變化大，鄰近縣市仍有禽流感疫情，持續輔導防疫。
台南市政府農業局今天發布新聞稿表示，為篩檢出潛藏禽流感病毒及提升防疫成效，動保處啟動冬季禽流感防疫強化措施，自去年10月1日起至今共完成轄內土雞、蛋雞、種雞、白肉雞、火雞、鵪鶉、鴨場及鵝場共採樣3240件樣本，檢驗結果都是陰性。
農業局長李建裕說，今年1月到3月全台累積18例禽流感案例，顯示環境中仍可能有病毒，且近日天氣變化大，業者飼養過程仍應留意帆布施放時機、確實做好環境消毒及禽隻免疫注射，每日檢視禽隻健康狀況，動保處會持續輔導各項防護措施。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言