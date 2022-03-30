陳信瑜輔選政風報告出爐 北市議員：還教工會到勞動部抗議

北市勞動局長陳信瑜在工會茶會中公然以標案為副市長黃珊珊輔選，被市府記過一次處分，議員侯漢廷在政風處的調查報告中發現，陳信瑜在茶會中，竟教工會領袖到勞動部抗議、罷工，甚至說「勞資會議至少要翻桌」、若工會領袖號召，她一定請假支持，侯漢廷痛批陳信瑜不適任，勞動局長的任務應是協調勞資雙方，結果像職業抗議家。

根據市府提供的調查報告內第14頁，有工會領袖提出勞退新制的問題，陳信瑜說：「我們要不要來抗爭一下」、「我們想想法令還沒有修法前，我們有沒有強制手段可以去逼他，想些資方會怕的方法」、「我們工會集結起來去金管會或勞動部抗議」、「你們內部要先抗爭，你們不要一直靠外部力量」、「你有翻桌嗎？勞資會議至少要翻桌，翻桌現場還要有人將影片拍攝傳出去，你們連翻桌都還沒開始翻。」

報告中還指出，陳信瑜還說：「如果真的需要做什麼的一些抗爭的動作，我跟你講，戲不怕再演一次，要罷工就再罷一次」、「只要理事長號召，我一定請假，我可以請兩天再回來上班一天，再請兩天這樣，反正一定符合人事的規定，要抗爭多久，就理事長怎麼說我們就怎麼去，要不要？好不好？」

侯漢廷說，他看到這段感到「怵目驚心」，陳信瑜根本不適任勞動局長，勞動局的任務應是協調勞資雙方，但從報告上可看到，身為勞動局長，不是想著協調，也不是想著建議中央修法，竟然是教勞方逼資方，要去抗議、罷工，這像話嗎？這是勞動局長該幹的事情嗎？