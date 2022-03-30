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民宅施工鐵片掉落捷運軌道害誤點 北捷開罰1萬1500元
台北捷運今中午淡水信義線北投站往淡水方向因軌道間有障礙物，列車緊急停駛，車輛延誤約4分鐘。經過徹查，北捷傍晚發布新聞稿指出，障礙物為附近民宅屋頂施工不慎掉落的鐵片，已對民宅施工人員依法開罰1萬1500元。
北捷指出，今天11時59分許，淡水信義線北投站往淡水方向列車，於站間緊急停車並回報行控中心，軌道上有鐵片障礙物，列車已碰觸並越過該鐵片障礙物，行控中心確認淨空無故障訊號，立即依SOP指示列車慢速通過該區域，並派員前往處理，處理過程並無旅客受傷，延誤約4分鐘。
北捷說明，掉落軌道障礙物，為軌道外附近民宅屋頂施工傾斜鐵片，約6.9公尺*0.9公尺，司機員發現後，立即啟動緊急停車，隨後民宅施工人員翻越圍籬進入軌道區，將該鐵片拉至高架橋下方，維修人員迅速抵達現場確認，行控中心也加強相關廣播，並採彈性調整班距因應。該部列車經送回機廠檢視，車頭與車下設備發射接收線圈外觀有多處刮痕，後續將追償設備及營運損失。
北捷表示，該鐵片經查為附近民宅屋頂施工不慎掉落，除立即通報捷運警察協助調查外，已對民宅施工人員依「大眾捷運法」開立裁處書，裁罰1萬1500元罰鍰，後續將追償列車設備及營業損失，呼籲捷運沿線民眾，施工時請務必做好相關防護措施，避免影響行車運轉及旅客安全。
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