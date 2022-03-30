兒保通報案件去年超過兩千件 社會局號召更多家關員

隨著民眾對兒少議題越來越敏銳，台北市近三年兒少保護通報案件平均每年都超過兩千件，台北市家庭暴力暨性侵害防治中心為了擴大守望相助，發揮近鄰支持關懷力量，招募社區熱心人士經過受訓後成為「家庭關懷訪視員」和「到宅親職服務人員」，到宅關懷被通報但風險極低的偶發事件兒童，希望未來每一行政區能有20位家關員。

根據統計，2019年兒少保護通報案件有2060件、2020年為2490件，2021年有2412件，家庭暴力暨性侵害防治中心主任陳淑娟說，經過釐清，這些案件中約有9%不是保護案件，派案調查的案件有25%至30%是因為父母欠缺親職知能，不是故意或惡意虐待。

台北市社會局長周榆修說，兒少通報案件一年量很大，但訪視介入會遇到標籤化的問題，家長會有被標籤化的負面感受，左鄰右舍看到有社工和警察來也會對該戶有負面觀感，有些案件經過評估後不是保護案件，如何撕去標籤化非常重要，未來希望導入社區的力量，公私協力守護兒少。

陳淑娟說，社會局去年和衛福部合作，在文山等三行政區試辦，共有17個訪視員、訪視了33個案件，預計未來將在12行政區每區都找一個團體，招募四至五位家關員及到宅親職服務人員，社工會有工作調動或是異動，但來自「厝邊」的家關員一定在社區裡，也可能和被訪視的家庭熟識，這樣才能去標籤及永續，目前還有大安、中山和信義需要組織加入。

陳淑娟說，要參與的組織必須是合法立案的單位，平時就有做社區服務，例如在士林區的放心窩社會家庭互助協會在社區有兒少關懷據點，文山區的忠順社區發展協會也有做訪視，到宅親職人員是只要專業人員退休有育兒經驗，例如保母或具有育兒經驗的專業人士，家關員則是要滿20歲成年，沒有前科、高中畢業，且居住在該社區。

忠順社區發展協會理事長曾寧旖說，協會去年開始進行這個計畫，計畫非常好，目前接了4名個案，都是不同類型，協會一個月探視兩次，家關員除了教導育兒知識，也會觀察親子互動，和父母保持聯繫，把可用的資源告訴父母，用鄰里的力量介入，讓大家不要覺得被標籤化。

忠順社區發展協會總幹事、協會家關員的賴秀麗說，她住在忠順社區已久，她訪視的家庭是媽媽帶小女兒的個案，父母親一開始對她有防備心，後來看到她像鄰居阿姨就放下戒心，之後就和她熱絡互動，甚至要去公園散步也邀她一起去，覺得這計畫很有意義，可以發揮社區關懷脆弱家庭的功能。