汐止企業回饋地方 愛心傘也可以甲借乙還
汐止多雨，出門上班忘了帶傘真的很麻煩，所以，就有企業為回饋地方，今(30)日再捐60支的愛心傘給汐止區公所，因汐科火車站也有該企業捐贈200支愛心傘，方便民眾這裡借用，也可以到汐科站做借還的動作，讓大家更方便使用。
業者說，汐止本來就是一個容易下雨的地方，遠雄廣場在這個區域跟民眾接觸非常多，汐止區公所也是很多人會來洽公的地方，所以，希望捐贈一些愛心傘，讓洽公的民眾可以方便取用，
汐止區長陳健民指出，愛心傘對汐止而言是很實用的工具，因為冬天多雨、夏天也常有午後雷陣雨或強降雨，而行政大樓有八個公家機關，洽公民眾非常的多，遠雄提供愛心傘可以幫助這邊的區民，如果剛好忘了帶傘，就能提供愛心傘的服務。
接下來公所也將愛心傘放在一樓服務台，提供民眾使用，也希望民眾能夠善用這些愛心傘，有借有還，讓愛心可以循環再利用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言