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汐止企業回饋地方 愛心傘也可以甲借乙還

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止企業為回饋地方，再捐60支的愛心傘給汐止區公所。 圖／觀天下有線電視提供
汐止企業為回饋地方，再捐60支的愛心傘給汐止區公所。 圖／觀天下有線電視提供

汐止多雨，出門上班忘了帶傘真的很麻煩，所以，就有企業為回饋地方，今(30)日再捐60支的愛心傘給汐止區公所，因汐科火車站也有該企業捐贈200支愛心傘，方便民眾這裡借用，也可以到汐科站做借還的動作，讓大家更方便使用。

業者說，汐止本來就是一個容易下雨的地方，遠雄廣場在這個區域跟民眾接觸非常多，汐止區公所也是很多人會來洽公的地方，所以，希望捐贈一些愛心傘，讓洽公的民眾可以方便取用，

汐止區長陳健民指出，愛心傘對汐止而言是很實用的工具，因為冬天多雨、夏天也常有午後雷陣雨或強降雨，而行政大樓有八個公家機關，洽公民眾非常的多，遠雄提供愛心傘可以幫助這邊的區民，如果剛好忘了帶傘，就能提供愛心傘的服務。

接下來公所也將愛心傘放在一樓服務台，提供民眾使用，也希望民眾能夠善用這些愛心傘，有借有還，讓愛心可以循環再利用。

愛心 汐止 火車站

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