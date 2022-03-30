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汐止厚德里開心農場收成 共餐加菜呷健康

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區厚德里開心農場開始收成，包括日本Ａ菜、山茼蒿等等，自己種菜自己吃，沒有農藥更安心，要讓長輩呷健康。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區厚德里開心農場開始收成，包括日本Ａ菜、山茼蒿等等，自己種菜自己吃，沒有農藥更安心，要讓長輩呷健康。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區厚德里開心農場，在去年重新整理後，開始種一些蔬菜，志工們利用閒瑕時間澆水施肥，開始收成後，為老人共餐加菜，包括日本Ａ菜、山茼蒿等等，自己種菜自己吃，沒有農藥更安心，要讓長輩呷健康。

汐止區厚德里固定星期三共餐，今(30)日一大早八九點，一群志工已經現身在開心農場，忙著拔菜，一整排翠綠的日本A菜，里長陳有諒帶著志工，一起將已經可以收成的蔬菜一葉葉的摘下來，不一會功夫已經一整籃，為了讓共餐長輩更健康，厚德里長去年開始整理里辦公處旁的一處空間開闢為開心農場，要吃什麼菜自己種，最近日本A菜、山茼蒿長的不錯，光是Ａ菜已經收成三次，也作為老人共餐加菜，另外，也有志工把一籃籃剛摘下來的新鮮蔬菜帶回巡守隊崗亭開始洗菜，大家分工合作，要趕在中午為長輩煮一餐豐盛的菜肴。

厚德里長陳有諒表示，整片綠油油的，菜長的很漂亮，志工真的都成了種菜達人，今天剛好星期三，等下就煮給里內的老人家享用，厚德里老人共餐有一個開心農場，今天有日本Ａ菜跟茼蒿豐收，所以，一大早就先請志工到菜園拔菜，自己種自給自足，志工能煮自己種的菜給老人家吃，都非常的開心，非常感謝志工對開心農場都非常認同，大家閒瑕之餘都會來照顧澆水施肥，因為，都是沒有灑農藥的，也讓老人家吃的比較安心。

厚德里志工說，從一開始開懇，然後種了不同的菜，今天拔的菜也是要煮給老人家吃，感覺很有意義，接下來還在繼續翻土整理，打算再種小黃瓜，很很開心。

志工們不但每個星期煮拿手菜給長輩們吃，現在連菜都自己動手種，買菜苗、種菜、澆水、施肥，開心農場裡種了一大片不同的菜，自己種菜自己吃，志工滿滿的成就感也開心，沒有農藥更安心，要讓長輩呷健康。

日本 汐止 老人共餐

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