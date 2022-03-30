雙溪女兒簡淑慧回家 挖掘在地「綠」寶石

雙溪女兒簡淑慧返回家鄉，不僅找出地方DNA，也轉譯家鄉文化，並成立「注腳雙溪工作室」，以她活動企劃和媒體公關的專長，挖掘在地的綠寶石，推動雙溪的綠色產業，串連在地與地方共好，成為雙溪第一個創生平台。

來到新北市雙溪，除了好山、好水、好自然，你還會想到什麼呢?雙溪自然山水地景，友善耕作食材，地味創生的食物，山野生物，古道上的土地公，古厝人家的里山生活智慧，都是永續雙溪自然風貌的「綠」寶石，在雙溪女兒簡淑慧和其團隊的努力下，一點一點將雙溪這些「綠」寶石挖掘出來，從小對生態的敏感度，造就她回到雙溪推展綠色產業。

從民國89年進入金車基金會，前後十二年的時間，簡淑慧擔任活動企劃，媒體公關、執行秘書，當時更策畫舉辦全國首創連續「56天的台灣南北古道大縱走」，這些都成為她的養分，也促使她返鄉的決心。希望能把基金會的能量帶回家鄉，做扎根的事，讓家鄉更好。

簡淑慧認為，雙溪是好山好水好自然的地方，自己從小對生態有敏感度，也從論文對家鄉的研究確信，雙溪應該保有自然綠色資本，就能朝向兼顧生態環境與綠色經濟的永續發展。因此辭去外地工作回到雙溪，簡淑慧第一件事就是開始尋覓志同道合的夥伴，從地方挖掘綠領達人，透過聯盟合作，希望讓雙溪綠色產業更成熟。

但是，就在2015年三月生日當天，老天爺開了簡淑慧一個大玩笑，乳癌二期確診，開始進入化療、手術、復健等療程，當時的綠色生活聯盟並未停擺，而且有機小農每周帶一盒蛋給她，替她購買有機農產品，另外還有酵素小農，每個月提供一瓶酵素讓她排毒。當時她就想，如果能夠把雙溪的有機友善產業變得更成熟，就很適合她回到家鄉生活，因此2018年相繼成立「新北市綠色生活協會」及「注腳雙溪工作室」。

簡淑慧說，注腳、註腳皆為詮釋的意思，不但是注入能量，更是代表一股行動的力量，為使雙溪綠色產業更成熟，注腳雙溪媒合「有機小農」、「鄉土藝術家」、「良品店家」，運用在地有機友善食材，開發「風土餐桌」以及「淡蘭飯包」推廣食農教育，並以深度導覽的方式帶領遊客走讀雙溪百年農業文化，透過五感體驗，串連在地與地方共好，成為雙溪第一個創生平台。

有別於過去地方傳統功能型旅遊，注腳雙溪以客製化方式設計體驗行程，帶遊客以無塑的理念採買特色食材，促進地方店家低碳減塑，期許能建立雙溪整體綠色旅遊地的品牌。

注腳雙溪大量使用在地有機友善食材來轉譯雙溪風土，促使旅人深刻體認在地特色及品質，進一步認購農產品，也帶給小農肯定，朝向永續。因為地方綠色產業的連結，注腳雙溪2022年獲得綠色旅行國際認證2顆星。

除了發展雙溪的綠色產業，簡淑慧說她更希望向下紮根，因此積極將食農教育帶進校園，讓孩子以行動力了解家鄉的一草一木，進而產生認同感，並引進花藝師青創活力，三個學期下來，看到學生已經能侃侃而談花藝課的感想，她感到非常欣慰。

簡淑慧不諱言，回家這條路的確很辛苦，不但要自己創造自己的工作，還要創造地方新產業，但是與人之間的信任合作及相互轉譯再創生，卻是支持她繼續做下去的重要因素，也是注腳雙溪團隊最重要的基礎。

簡淑慧從原本單打獨鬥，到在地鄉土藝術家吳月圓的加入，都是因為愛自己的家鄉，願意為雙溪做點事情，兩人因此共創了許多有趣的作品。

注腳雙溪工作室的第一個展覽，除了淡蘭古道資訊，就是運用月圓姊姊畫的雙溪20年代雙溪市街老地圖，再結合簡淑慧自己收集的老照片，成為一幅可追溯雙溪近90年來發展脈絡的文化作品，也把雙溪是淡蘭古道中繼站的重要角色點出來。

簡淑慧進一步以淡蘭主題，連結月圓姊姊的巧手廚藝，融入在地有機無毒食材，創生了健康美味的手路菜、淡蘭飯包，不但表現雙溪四季的自然山水食物，更豐富了淡蘭古道里山聚落的內涵，吸引有機料理店同學、花藝師加入雙溪風土創生行列，也帶動地方咖啡店、農場、店家互相串連合作。

「成功不為我、失敗無所損」，這是簡淑慧帶起雙溪合作共好共創的初心。簡淑慧小小的身軀，裡頭卻有著源源不絕的能量。